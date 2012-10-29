اداره کل زندان های کردستان نهاد برتر استان در ترویج فرهنگ نماز شد

اسدالله گرجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس این گزارش اداره کل زندان های استان کردستان به عنوان دومین اداره در بین ادارات برتر شناخته شد که از سوی معاون سیاسی امنیتی و رئیس شورای اقامه نماز استانداری مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: نماز زیباترین شکل عبادت و رسیدن به قرب الهی است که خوشبختانه این فریضه الهی با شور و اشتیاق خاصی در بین پرسنل، سربازان وظیفه و مددجویان در سطح زندان های استان اقامه می شود.

مدیر کل زندان های کردستان ادامه داد: توجه ویژه زندان های استان به بحث علوم قرآنی و آموزه های دینی و گسترش این فرهنگ الهی از مهمترین اولویت های ماست که زمینه را برای برنامه های تدوین شده دیگر فراهم می کند.

گرجی زاده یادآور شد: زندان های استان کردستان با ساخت و توسعه نمازخانه ها و احداث دارالقرآن ها و برگزاری نمازهای جماعت برای مددجویان، سربازان و کارکنان در توجه بیشتر به این فریضه الهی با جدید اقدام کرده است و در اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی به منظور اصلاح و بازپروری شخصیت به خطا رفته مددجویان از این مهم استفاده بهینه می کند.

وی نماز را یکی از بهترین برنامه های تربیتی دانست و بیان کرد: قانون الهی قانون بی نقصی است که اگر در راستای آن گام برداریم دچار لغزش و اشتباه نمی شویم و نماز یکی از عبادت هایی است که انسان را به صاحت مقدس الله نزدیک و از بازدارنده های بسیار کارساز برای جلوگیری از خطا و اشتباه است.

مدیر کل زندان های کردستان گفت: پرداختن به این فریضه معنوی یکی از مهمترین و بهترین راه ها و برنامه های کاهش آسیب در زندان ها محسوب می شود که خوشبختانه ما در زندان های استان با ایجاد بستر مناسب و بهره گیری از پتانسیل موجود این زمینه را فراهم، توسعه و ترویج داده ایم.