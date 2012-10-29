نمایشگاه شمیم ولایت در 1500 امامزاده کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی عصر دوشنبه در جمع مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی افزود: همچنین جشن عید غدیر خم در یک هزار و 775 امام زاده و بقعه متبرکه کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: جشن عید غدیر خم با عنوان ولایت علوی ، کمال دین نبوی با حضور قاریان، سخنرانان و وعاظ برجسته کشور در یک هزار و 775 امام زاده و بقعه متبرکه کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام شرفخانی همچنین برگزاری مسابقه سراسری خلعت غدیر و قرائت میثاق نامه از دیگر برنامه های این روز خجسته در کشور عنوان کرد.

جشن ولایت علوی اکمال دین نبوی در 13 امامزاده و بقاع متبرکه استان برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: جشن ولایت علوی اکمال دین نبوی در 13 امامزاده و بقاع متبرکه استان برگزار می شود.

حجت‌ الاسلام علی مصائبی افزود: این جشن در راستای ترویج فرهنگ علوی و بیان اهمیت وقف و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ستاد هماهنگی برگزاری برنامه‌های دهه ولایت با حضور مسوولان و متولیان اجرایی تشکیل شده است و هماهنگی‌های لازم برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها صورت گرفته است.

مصائبی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم در بقاع متبرکه استان اظهار داشت: تعمیق اعتقادات و ارتقا سطح معرفتی عموم مردم نسبت به موضوع امامت و ولایت، معرفی شخصیت والای حضرت امیر مومنان(ع)، تبیین جایگاه ولایت و امامت به عنوان ادامه ولایت ائمه معصومین(ع) و افزایش تفکر ولایی و بینش سیاسی اقشار جامعه از اهداف برگزاری جشن ولایت در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی با اشاره به برنامه های اجرایی در دهه ولایت در استان گفت: دعوت از قاریان ممتاز استانی و کشوری، برگزاری نمایشگاه ولایت، گلباران بقاع متبرکه استان، اجرای مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر، برگزاری همایش بصیرت ویژه کارکنان و اصحاب وقف و برگزاری محفل انس با قرآن از اهم برنامه‌های اجرایی در این دهه است.