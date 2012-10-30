دیدار مدیران بهارستان با خانواده شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که فرماندار شهرستان بهارستان نیز حضور داشت، گفت: امروز وظیفه همگانی است که با یاد شهدا و رشادت های آنان قدم برداریم.

یونس نوبخت همچنین اظهار داشت: اگر ما در کشور آسایش و آرامش داریم مرهون رشادت های جوانان ارزشی کشورمان است که در جریان هشت سال دفاع بی ادعا به جبهه های جنگ شتافتند و در دفاع از کیان این نظام شربت شیرین شهادت را نوشیدند.

وی عنوان کرد: شهدا به ما درس ایستادگی و مقاومت در برابر تمامی زورگویان دادند که در تاریخ دفاع مقدس ثبت شده است.

فرماندار شهرستان بهارستان ادامه داد:همه ما باید امروز در سنگر خدمتگزاری از رشادت های ارزشی شهدا برای خدمت به مردم درس بگیریم که چطور آنان بی ادعا جان خود را تقدیم این وطن و نظام کردند.

این مسئول تصریح کرد: یادآوری رشادت های شهدا، ایثارگران و جانبازان امروز برای همه ما خدمتگذاران یک تکلیف است.

به گفته وی دیدار با خانواده های معظم شهدا ضمن خشنودی قلب عزیزان می تواند برای ما قوت قلبی برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف باشد.

نوبخت در پایان همچنین افزود:ما برنامه دیدار با خانواده های معظم شهدا،جانبازان و ایثارگران عزیز را در اولویت کاری خود قرار داده و به همه مسئولین این گونه دیدارها را تاکید می نماییم.