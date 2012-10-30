مجوز استخدام 2676 نفر در شرکت ملی نفت صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم سلحشور با اشاره به موافقت وزیر نفت و صدور مجوز انتخاب، استخدام و به‌کارگیری 2676 نفر در شرکت ملی نفت ایران، گفت: به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران، مجوز انتخاب، استخدام و به‌کارگیری 2676 نفر در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گروه‌های شغلی مورد نیاز صادر شده است.

نماینده تام الاختیار وزیر نفت در امور منابع انسانی، افزود: به این ترتیب افراد جدیدالاستخدام در برابر سمت‌های سازمانی مصوب بلاتصدی و با رعایت دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی شایسته و اصلح در صنعت نفت به کار گرفته خواهند شد.

به گفته این مقام مسئول، استخدام 2676 نفر مذکور با هماهنگی و نظارت مستقیم معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت و رعایت سایر شرایط از طریق فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌ها و فراخوان عمومی در آینده نزدیک محقق خواهد شد.