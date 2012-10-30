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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

منصوری:

80 درصدحبوبات استان کرمانشاه به صورت ارگانیک تولید می‌شود

80 درصدحبوبات استان کرمانشاه به صورت ارگانیک تولید می‌شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از 100 هزار تن انواع حبوبات تولیدی در استان کرمانشاه حدود 80 هزار تن آن به صورت ارگانیک تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری گفت: عدس، باقلا، نخود بهاره و پاییزه، لوبیا و ماش عمده حبوبات کشت شده در استان کرمانشاه است که حدود 80 درصد از این محصولات به صورت ارگانیک و بدون استفاده از سم تولید و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از صادرات پنج هزار تن حبوبات تولیدی استان کرمانشاه به خارج از کشور از ابتدای امسال خبر داد و افزود: ارزش حبوبات صادراتی کرمانشاه 90 میلیارد تومان بوده است.

وی با اعلام این مطلب که کرمانشاه از لحاظ تولید محصولات سالم جزو استان‌های مطرح است گفت: کشاورزان کرمانشاهی در بسیاری از مزارع و باغ‌های خود برای دفع آفات به جای سم از مبارزه بیولوژیک استفاده می‌کنند که در این راستا زنبور تریکوگراما توسط بخش خصوصی که عمدتاً از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی هستند تولید شده و جهاد کشاورزی نیز بعد از خریداری، آنها را برای دفع آفات در مزارع رها می‌کند.
 

کد مطلب 1732211

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