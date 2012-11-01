جشنواره زعفران در وامنان آزادشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، وامنان از جمله روستاهای کوهستانی شرق گلستان است که کشت زعفران برای اولین بار در گلستان در این روستا ترویج یافت.

در حال حاضر این محصول در 60 هکتار از اراضی روستای وامنان شهرستان آزادشهر با ظرفیت تولید هر هکتار یک هزار و دویست کیلوگرم و 7 هزار و 200 کیلوگرم در کل منطقه تولید می شود .

روزانه 18 هزار نفر و در طول یک هفته 126 هزار نفر در این منطقه مشغول به کار می شوند که امکان استفاده از افراد روستاهای همجوار را نیز فراهم می کند.

احمدی ، بانی کشت زعفران در این منطقه ، توانسته زعفران وحشی را به زعفران خوراکی تبدیل کند.



استاندار گلستان ظهر پنجشنبه در این جشنواره گفت: توسعه موضوعات صادرات محور برای استان یک مسئله مهم و اساسی است و این ظرفیت در زعفران وجود دارد .



وی اظهار داشت: قول می دهم موضوع کشت زعفران و توسعه آن را به عنوان یک کار استراتژیک و اولویت دار پیگیری کنم .



وی با بیان اینکه کشت زعفران در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر و مرغوب تر است، اظهار داشت: فرصت خوبی ایجاد شده و مدیران باید به آن توجه ویژه داشته باشند و این موضوع را در دستور کار قرار دهند.



وی با تأکید بر افزایش سطح زیر کشت این محصول در منطقه اذعان داشت: باید کارگروه ویژه ای جهت تأمین آب در این منطقه برای کشت زعفران تشکیل شود.



قناعت با بیان اینکه دنیا به سمت زعفران کشش دارد، گفت: کشش به سمت خواص دارویی آن بیشتر خواص ادویه ای است.



وی تصریح کرد: علاوه بر تحقیق و پژوهش در خصوص حفظ تولید فعلی باید به دنبال افزایش سطح زیر کشت آن در منطقه باشیم.



به گفته استاندار گلستان، سرمایه گذاری جهت کشت ، استقرار صنایع مربوط به استحصال ، ایجاد تشکل زعفران کاران و تشکیل تعاونی ها و ... از کارهای مختلف و فراوانی است که می توان در این حوزه انجام داد .