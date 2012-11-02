افتاحییه ششمین دوره 313 یار موعود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید سعید غدیرخم و با حضور جمع زیادی از عاشقان وشیفتگان به امام عصر(عج) مراسم افتتاحیه 313 یار موعود ظهر جمعه در محل تالار انتظار شهرکرمانشاه برگزار شد.

این مراسم ؛ باحضورآیت الله مصطفی علما امام جمعه شهر کرمانشاه ،آیت الله ممدوحی نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان، عبدالخالق عبداللهی امام جمعه موقت شهرکرمانشاه، آیت الله سید مجتبی میبدی از روحانیون مبارز وبرجسته استان، برگزارشد.

سخنران اول این همایش حجت الاسلام حسن پاکراه ازمدرسین حوزه علمیه قم بود که در مورد ضرورت مباحث مهدوی وعید غدیرخم به سخنرانی پرداخت.

آیت الله حسن ممدوحی نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان دومین سخنران این مراسم بود که به موضوع مهدویت و فرهنگ انتظار در جامعه پرداخت.

در این مراسم مهدی محمدی یکی از مداحان برجسته وممتاز استان کرمانشاه با موضوع عیدغدیر با اشعاری زیبا به مداحی پرداخت.

لازم به ذکراست دومین نشست از همایش 313 یار موعود جمعه آینده با سخنرانی حجت الاسلام مهدی یوسفیان ازاساتید بنیاد مهدویت و مدرس حوزه علمیه قم با موضوع وظایف منتظران و یاوران حضرت مهدی در تالار انتظار شهرکرمانشاه برگزار خواهد شد.













