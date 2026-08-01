ثبت ۲۶ هزار مأموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران اظهار کرد: در بازه زمانی سوم تا نهم مرداد ۱۴۰۵، مجموع ۲۶ هزار و ۳۶۹ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) به ثبت رسید.

وی افزود: در پی این مأموریت‌ها، ۶ هزار و ۲۵۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۱ هزار و ۸۴۱ نفر نیز خدمات درمانی را در محل دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به حجم تماس‌های مردمی گفت: طی این مدت، ۵۷ هزار و ۵۶۷ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شده است.

توکلی ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۴ هزار و ۶۸۶ مورد، معادل ۱۷.۸ درصد، مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۱ هزار و ۶۸۳ مأموریت، معادل ۸۲.۲ درصد، مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

وی همچنین از انجام ۵ سورتی پرواز توسط اورژانس هوایی استان تهران در هفته گذشته خبر داد و گفت: در جریان این مأموریت‌ها، ۵ مصدوم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.