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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

بازگشت بیش از ۲۶۰۰ زائر اربعین به مرکزی از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی

بازگشت بیش از ۲۶۰۰ زائر اربعین به مرکزی از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی

اراک- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی از بازگشت دو هزار و ۶۴۷ نفر زائر از مرزهای مهران و خسروی به این استان توسط ۸۲ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌اله محسن‌زاده گفت: با توجه به شروع موج بازگشت زائران اربعین، تاکنون ۲ هزار و ۶۴۷ زائر با استفاده از ۸۲ دستگاه اتوبوس از مرزهای مهران و خسروی به استان مرکزی جابه‌جا شده‌اند.

وی با بیان اینکه اعزام زائران به مرزهای غربی کشور در حال انجام است، گفت: از ابتدای طرح اربعین (۲۵ تیر ماه) تا ۱۰ مرداد در مجموع ۱۰ هزار و ۷۲۲ نفر از مبدأ استان مرکزی به مقاصد مهران، شلمچه، چزابه، خسروی و آبادان اعزام شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی خاطرنشان کرد: مجموع جابه‌جایی زائران توسط ناوگان حمل و نقل عمومی این استان، در دو مسیر رفت و برگشت برابر ۱۳ هزار و ۴۱۹ نفر است که حکایت از تلاش و عزم جدی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل مسافری در خدمت‌رسانی بی‌وقفه به زائران دارد

کد مطلب 6905411

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