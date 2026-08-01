بازگشت بیش از ۲۶۰۰ زائر اربعین به مرکزی از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، روحاله محسنزاده گفت: با توجه به شروع موج بازگشت زائران اربعین، تاکنون ۲ هزار و ۶۴۷ زائر با استفاده از ۸۲ دستگاه اتوبوس از مرزهای مهران و خسروی به استان مرکزی جابهجا شدهاند.
وی با بیان اینکه اعزام زائران به مرزهای غربی کشور در حال انجام است، گفت: از ابتدای طرح اربعین (۲۵ تیر ماه) تا ۱۰ مرداد در مجموع ۱۰ هزار و ۷۲۲ نفر از مبدأ استان مرکزی به مقاصد مهران، شلمچه، چزابه، خسروی و آبادان اعزام شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی خاطرنشان کرد: مجموع جابهجایی زائران توسط ناوگان حمل و نقل عمومی این استان، در دو مسیر رفت و برگشت برابر ۱۳ هزار و ۴۱۹ نفر است که حکایت از تلاش و عزم جدی رانندگان و شرکتهای حمل و نقل مسافری در خدمترسانی بیوقفه به زائران دارد
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