طلای مزارع در مسیر سیلو؛ روایت خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: فصل برداشت گندم در خراسان جنوبی امسال نیز با آغاز فعالیت مراکز خرید تضمینی، وارد مرحله‌ای شده است که نقش آن تنها به خرید محصول کشاورزان محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از برنامه کلان تأمین امنیت غذایی کشور را تشکیل می‌دهد. از همین رو، دستگاه‌های اجرایی استان با برگزاری جلسات هماهنگی، بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر روند برداشت، حمل، ذخیره‌سازی و خرید محصول، تلاش دارند تا این فرآیند با کمترین مشکل و بیشترین بهره‌وری انجام شود.

گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور، سهم قابل توجهی در اقتصاد کشاورزی خراسان جنوبی دارد و هر ساله با آغاز فصل برداشت، مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، اداره کل غله و خدمات بازرگانی، تعاون روستایی، فرمانداری‌ها و دیگر نهادهای مرتبط برای اجرای مطلوب خرید تضمینی وارد میدان می‌شوند.

امسال نیز همزمان با آغاز برداشت در شهرستان‌های مختلف، ۱۶ مرکز خرید تضمینی در استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا کشاورزان بتوانند محصول خود را بدون دغدغه به مراکز رسمی تحویل دهند؛ اقدامی که علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، زمینه مدیریت دقیق ذخایر غله و جلوگیری از خروج محصول از چرخه رسمی را فراهم می‌کند.

در کنار خرید محصول، برنامه‌ریزی برای حفظ کیفیت گندم، کاهش ضایعات، ساماندهی انبارها و مدیریت صحیح ذخایر راهبردی نیز در دستور کار مسئولان قرار گرفته است؛ موضوعی که اهمیت آن در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

زنجیره بذر تا غله زیر ذره‌بین

شهرستان قاینات به عنوان یکی از قطب‌های تولید گندم استان، این روزها شاهد اجرای برنامه‌های مختلفی در حوزه نظارت بر تولید، نگهداری و ذخیره‌سازی محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با برگزاری نشست‌های تخصصی با شرکت‌های سهامی زراعی خضری و اسلام‌آباد، موضوعاتی از جمله برنامه‌ریزی تولید، ارتقای کیفیت بذرهای تکثیر شده، هماهنگی تولید با نیاز منطقه و نحوه مدیریت ذخایر غله را بررسی کرده است.

همزمان کارشناسان جهاد کشاورزی نیز با حضور در انبارهای نگهداری بذر گندم و جو و همچنین مزارع تکثیر بذر، روند اجرای ضوابط فنی، کیفیت محصول و شرایط نگهداری را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

در کنار این اقدامات، انتقال گندم‌های غیر بذری به انبار مکانیزه غله شهرستان نیز در دستور کار قرار گرفته تا علاوه بر جلوگیری از افت کیفیت محصول، امکان مدیریت مطلوب ذخایر راهبردی فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قاینات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها، ایجاد زنجیره‌ای منسجم از مرحله تولید بذر تا ذخیره‌سازی غله است تا کیفیت تولیدات کشاورزی در سال‌های آینده نیز حفظ شود.

وی افزود: نظارت مستمر بر مزارع تکثیر بذر، مدیریت اصولی انبارها و تسهیل روند تحویل گندم، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در راستای پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی دنبال می‌شود.

پیش‌بینی تولید ۵۰ هزار تن گندم در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز با اشاره به وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برآوردها نشان می‌دهد امسال حدود ۵۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.

محسن اسفندیاری افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰ هزار تن از این میزان به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

وی با بیان اینکه مراکز خرید تضمینی همزمان با آغاز فصل برداشت فعال شده‌اند، اظهار کرد: امسال ۱۶ مرکز خرید در سطح استان آماده دریافت محصول گندمکاران هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: روند خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ظرفیت مطلوب تولید در استان است.

اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: خراسان جنوبی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی استان، در حوزه تولید گندم نقش استان معین برای برخی مناطق کشور را نیز ایفا می‌کند و این موضوع اهمیت مدیریت صحیح فرآیند خرید و ذخیره‌سازی را دوچندان کرده است.

خرید بیش از ۱۶ هزار تن گندم

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی نیز از روند مطلوب خرید تضمینی در استان خبر داد.

حسینی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۱۶ هزار و ۵۷۵ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی ارزش این میزان خرید را بیش از ۸۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از مجموع محصول خریداری شده، ۱۴ هزار و ۷۸۳ تن توسط مراکز خرید مباشر و یک هزار و ۷۹۲ تن نیز توسط مرکز خرید ملکی دریافت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون چهار هزار و ۷۳ محموله از سوی دو هزار و ۴۷۴ کشاورز به مراکز خرید تحویل شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت مطالبات کشاورزان نیز گفت: تاکنون ۲۸۴ میلیارد تومان، معادل ۳۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و ادامه پرداخت‌ها نیز پس از تأمین اعتبار انجام خواهد شد.

حسینی‌نسب با قدردانی از همکاری کشاورزان و عوامل اجرایی خرید تضمینی افزود: تلاش مجموعه غله بر این است که فرآیند خرید با سرعت، دقت و رعایت کامل استانداردهای کیفی انجام شود تا محصول بدون افت کیفیت وارد چرخه ذخیره‌سازی شود.

نهبندان در صدر خرید تضمینی

آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد شهرستان نهبندان تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را در استان به خود اختصاص داده است.

بر اساس این آمار، تاکنون سه هزار و ۱۲۸ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای تولید در این منطقه است.

کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند افزایش مشارکت گندمکاران در تحویل محصول به مراکز رسمی، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در تأمین ذخایر استراتژیک کشور و مدیریت بازار گندم ایفا می‌کند.

آغاز برداشت در شرکت سهامی زراعی خضری

همزمان با روند خرید تضمینی، عملیات برداشت گندم در مزارع شرکت سهامی زراعی خضری شهرستان قاینات نیز آغاز شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان قاینات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال زراعی جاری، ۶۷۰ هکتار از اراضی این شرکت به کشت گندم و جو آبی اختصاص یافته است.

عباسپور افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح، حدود یک هزار و ۶۰۰ تن گندم و دو هزار تن جو برداشت شود.

وی اظهار کرد: عملیات برداشت با استفاده از سه دستگاه کمباین در حال انجام است و تلاش شده با رعایت اصول فنی، میزان ریزش محصول به حداقل برسد تا بهره‌وری افزایش یابد.

پایش مستمر در خوسف

در شهرستان خوسف نیز نشست پایش خرید تضمینی گندم با حضور مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی برگزار شد.

در این نشست، وضعیت برداشت، میزان تحویل محصول، فعالیت کمباین‌ها و مشکلات احتمالی مراکز خرید مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای تحویل به‌موقع محصول و حمایت از گندمکاران از اولویت‌های اصلی مجموعه جهاد کشاورزی است.

سیدمهدی خبیری از کشاورزان خواست گندم مازاد خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز خرید تضمینی مالک اشتر تحویل دهند تا فرآیند خرید با سرعت بیشتری انجام شود.

نظارت میدانی بر مراکز خرید

در ادامه بازدیدهای میدانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به همراه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و جمعی از مسئولان از مراکز خرید گندم سرایان و سه‌قلعه بازدید کردند.

در این بازدید، روند تحویل محصول، شرایط انبارها، نحوه نگهداری گندم و روند فعالیت مراکز خرید مورد بررسی قرار گرفت.

اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت گندم خریداری شده، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در فرآیند خرید و رفع مشکلات احتمالی شد.

تأکید بر تحویل حداکثری محصول

در شهرستان قاینات نیز جلسه هماهنگی خرید تضمینی گندم به ریاست فرماندار برگزار شد.

در این نشست، مسئولان بر ضرورت افزایش میزان خرید، جلوگیری از خروج غیرمجاز گندم از استان و مدیریت مناسب جریان انتقال محصول تأکید کردند.

فرماندار قاینات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسات پایش خرید تضمینی باید به صورت مستمر برگزار شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان مشکلات احتمالی را برطرف کنند.

یدالله غلام‌پور افزود: همکاری همه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف خرید تضمینی ضروری است و باید شرایطی فراهم شود که کشاورزان بدون دغدغه محصول خود را به مراکز رسمی تحویل دهند.

همچنین در بخش سده قاینات نیز نشست هماهنگی با حضور مسئولان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، دهیاران و کشاورزان برگزار و بر ضرورت تحویل حداکثری گندم به مراکز رسمی خرید تأکید شد.

امنیت غذایی؛ هدف نهایی خرید تضمینی

مسئولان بخش کشاورزی خراسان جنوبی بر این باورند که خرید تضمینی تنها یک حمایت اقتصادی از کشاورزان نیست، بلکه حلقه‌ای مهم در زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

از این رو، تحویل محصول به مراکز رسمی خرید، علاوه بر تضمین درآمد گندمکاران، امکان مدیریت مطلوب ذخایر راهبردی، حفظ کیفیت محصول، کاهش ضایعات و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین آرد و نان مورد نیاز جامعه را نیز فراهم می‌کند.

با ادامه برداشت گندم در شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی، انتظار می‌رود حجم خرید تضمینی در هفته‌های آینده افزایش یابد و با تداوم نظارت‌های میدانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت کشاورزان، فرآیند خرید امسال نیز در مسیر تحقق اهداف امنیت غذایی و حمایت از تولید داخلی با موفقیت به پایان برسد.