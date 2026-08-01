به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت امروز در نشست شورای معاونان وزارت نفت، پس از دریافت گزارش مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت ایران و ملی گاز ایران درباره روند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده جنگ، بیان کرد: با توجه به اهمیت این پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، همه ارکان صنعت نفت باید با هماهنگی و انسجام در فرایند بازسازی مشارکت کنند و روند اجرای برنامه‌ها مثبت و امیدوارکننده است.

بر اساس اعلام وزارت نفت، وی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها، خواستار تداوم برگزاری این نشست‌ها در هفته‌های آینده شد و تصریح کرد: گزارش‌های پیشرفت باید همچنان براساس چهارچوب مدیریت پروژه ارائه شود تا امکان رصد دقیق، تصمیم‌گیری به‌موقع و رفع موانع احتمالی فراهم باشد

وزیر نفت همچنین با بررسی آخرین وضعیت بازسازی پالایشگاه آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم، دستورات و تدابیر لازم را برای تسریع در اجرای عملیات بازسازی صادر کرد.

در این نشست، معاونان وزارت نفت نیز ضمن ارائه گزارش از روند اقدام‌های انجام‌شده، از حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر وزیر نفت در پیشبرد برنامه‌های بازسازی قدردانی کردند.

مدیران خوشنام و کارآمد در صندوق بازنشستگی به کار گرفته شوند

تکریم و معارفه رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از دیگر برنامه‌های نشست شورای معاونان وزارت نفت بود. وزیر نفت با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مدیران باسابقه صنعت نفت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، گفت: رئیس هیئت‌رئیسه این صندوق باید از اعتماد شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت برخوردار باشد.

پاک‌نژاد با اشاره به انتصاب سخاوت اسدی، این انتخاب را مورد استقبال بدنه صنعت نفت دانست و بر حمایت از برنامه‌های هیئت‌رئیسه جدید برای صیانت از منافع بازنشستگان و شاغلان تأکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مدنظر در انتخاب رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، سابقه فعالیت در صنعت نفت بوده است. با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، انتخاب باید از میان مدیران خوشنام، کارآمد و مورد اعتماد بدنه شاغل و بازنشسته این صنعت انجام می‌شد.

وی با اشاره به تجربه موفق مدیریت پیشین صندوق افزود: در دوره ریاست حسین حسین‌زاده، فضای مناسبی از اعتماد میان صندوق و ذی‌نفعان شکل گرفت و این سرمایه اجتماعی تا پایان دوره حفظ شد و از زحمات ایشان در طول مدت مسئولیت قدردانی می‌کنم.

به گفته وزیر نفت، انتصاب سخاوت اسدی نیز با استقبال بدنه صنعت نفت همراه بوده و این موضوع نشان‌دهنده پذیرش و اعتماد مجموعه صنعت نفت به این انتخاب است.

پاک‌نژاد در ادامه با اشاره به مسئولیت سنگین رئیس جدید هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت بیان کرد: انتظار شاغلان و بازنشستگان برای حفظ منافع مشروع خود بالاست و تحقق این مطالبات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیئت‌رئیسه است.

وی با توصیف هیئت‌رئیسه جدید به‌عنوان مجموعه‌ای توانمند و دلسوز، ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند با پایه‌گذاری اصول و مبانی مناسب، زمینه تأمین منافع سازمانی شاغلان و بازنشستگان را فراهم کند و برای سخاوت اسدی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای صندوق

در ادامه، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت نیز با قدردانی از اعتماد وزیر نفت، مسئولیت جدید خود را سنگین توصیف کرد و گفت: در نخستین نشست با وزیر نفت تأکید شد که دارایی‌ها و عواید صندوق حق‌الناس است و باید با نهایت دقت از آن صیانت شود.

سخاوت اسدی با اشاره به اینکه حدود ۱۱۰ هزار نفر به‌صورت ماهانه از خدمات صندوق‌های بازنشستگی نفت بهره‌مند می‌شوند، خواستار حمایت جدی وزیر نفت، معاونان و مدیران ارشد صنعت نفت از برنامه‌های این صندوق شد و افزود: بدون پشتیبانی مدیریت ارشد صنعت نفت، تحقق اهداف ممکن نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری اقتصادی و محاسبه هزینه‌های هر تصمیم اعلام کرد: منابع صندوق متعلق به بازنشستگان است و همه تصمیم‌ها باید با رعایت صرفه و صلاح این ذی‌نفعان اتخاذ شود.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت نفت برای ایجاد ارزش افزوده بیان کرد: این صنعت فرصت‌های فراوانی برای ایجاد درآمدهای پایدار در اختیار صندوق قرار می‌دهد و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت بنیه مالی صندوق استفاده شود.

حذف فرانشیز درمان و اجرای کامل ماده ۱۰ با حمایت وزیر نفت

در ادامه، رئیس پیشین هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت نیز با قدردانی از حمایت‌های وزیر نفت، عملکرد وزارت نفت در تأمین پایدار سوخت کشور طی دو زمستان و دو مقطع جنگی را موفق ارزیابی کرد و گفت: مدیریت وزارت نفت سبب شد در هیچ نقطه‌ای از کشور کمبود بنزین ایجاد نشود.

حسین حسین‌زاده با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه رفاه بازنشستگان بیان کرد: حذف فرانشیز ۵درصدی درمان، اجرای کامل ماده ۱۰ برای شاغلان و بازنشستگان و پرداخت ۶۷ هزار میلیارد تومان مطالبات قانونی در سال گذشته، از مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده با حمایت وزیر نفت بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.