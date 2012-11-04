به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «زیبای هلیل» نوشته منصور علیمرادی با حضور نویسنده در فرهنگسرای اخلاق برگزار می‌شود.

در این کتاب هفت داستان کوتاه با موضوع مسائل و جریانات زندگی اجتماعی منطقه جنوب کرمان گنجانده شده‌اند. اغلب این داستان‌ها موضوعاتی مستقل دارند که با محور کلی طرح مسایل بومی و سنت‌ها و آداب و رسوم مردم برخی از شهرهای جنوب کرمان نوشته شده‌اند.

داستان‌های علیمرادی در این کتاب علی‌رغم استقلال موضوعی خود، بسته به موقعیت و موضوع داستانی، تکنیک و فرم و حتی زبان داستانی فضای متفاوتی را یش روی مخاطبان خود قرار می‌دهد.

در این نشست در کنار علیمرادی، فرحناز علیزاد و مجتبی گلستانی به نقد و بررسی این کتاب خواهند پرداخت.

این نشست از ساعت 16 روز پنجشنبه 18 آبان در فرهنگسرای اخلاق واقع در خیابان 17 شهریور، ایستگاه ورزشگاه، خیابان شهید کاظمی برگزار می‌شود.

مجموعه داستان «زیبای هلیل» با قیمت 3 هزار تومان از سوی نشر آموت روانه بازار نشر شده است.