دولت به تعهدات خود در مورد لرستان عمل کند/ از روند کارگروه توسعه گلایه مندیم

ابراهیم آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان کشور به لرستان به صورت جدی نگاه نمی کنند، اظهار داشت: سالهای سال است که ما و مردم لرستان تنها به مصوبات دلخوش کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه بی توجهی به لرستان در دولتهای مختلف وجود داشته و دارد، گفت: در رابطه با اجرای مصوبات مختلف هیئت دولت از جمله کارگروه توسعه و عمران نیز این بی توجهی وجود دارد.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه توسعه و عمران گلایه مند هستیم، افزود: متاسفانه به آنچه که در رابطه با این کارگروه گفته شد و قول دادند، عمل نشده است.

آقامحمدی با بیان اینکه مسئولان باید به قولهای خود در این رابطه عمل کنند، تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان و مردم لرستان از حقشان نمی گذرند.

وی عنوان کرد: اگر به لرستان توجه نشود نمایندگان استان از اختیارات قانونی خود استفاده می کنند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اولین درخواست ما از معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه توسعه استان این است که دولت به تعهدات خود در لرستان عمل کند، یادآور شد: در این جلسه باید تصمیمات جدی در رابطه با عملی کردن مصوبات دولت در استان گرفته شود.

آقامحمدی با بیان اینکه باید برای کارخانه های تعطیل شده در استان، مصوبات راه و آزاد راه و سایر مصوبات دولت در استان در جلسه کارگروه توسعه تصمیم گیری شود، افزود: همچنین در برنامه های جدید دولت باید امکانات ویژه ای به لرستان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: کارگروه توسعه و عمران لرستان متشکل از وزرای مختلف است و قرار بود معاون اول رئیس جمهور قبل از اتمام مهرماه در رابطه با برگزار شدن آن اقدام کند اما برگزاری آن به آبانماه موکول شد.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با صدای بلند می گویم که شعار "عدالت محوری" رئیس جمهور در لرستان روی زمین مانده است، افزود: مصداق این حرف من کارخانه های تعطیل شده، مصوبات اجرا نشده و برخی استاندارانی است که به مردم سودی نرساندند.

آقامحمدی با بیان اینکه آقای احمدی نژاد باید در این رابطه به مردم لرستان جواب بدهد، یادآور شد: دولت در استان لرستان کوتاهی کرده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان برای رفع مشکلات لرستان تاکنون 85 نامه به رئیس جمهور نوشته اند، تصریح کرد: بی توجهی به لرستان از سوی مسئولان واضح و روشن است.