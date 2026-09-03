مردم کرمانشاه شهید کهریزی را تا زادگاهش بدرقه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «جعفر کهریزی» ظهر پنجشنبه با حضور جمع زیادی از مردم قدرشناس کرمانشاه در باغ فردوس این شهر برگزار شد.

مردم کرمانشاه در این مراسم با حضور در کنار خانواده و همرزمان این شهید، پیکر او را بر دوش گرفته و با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن وداع با شهید کهریزی، خشم و انزجار خود را نسبت به جنایت و تجاوز دشمنان ابراز کردند.

نماز میت بر پیکر مطهر شهید جعفر کهریزی نیز توسط آیت الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اقامه شد.

پس از اقامه نماز، پیکر شهید در فضایی آمیخته با حزن و اندوه و با همراهی خانواده، دوستان، همرزمان و اقشار مختلف مردم تشییع شد و برای انجام آیین خاکسپاری به زادگاهش در روستای «کهریز» از توابع بخش بیلوار انتقال یافت.

شهید جعفر کهریزی از چهار رزمنده جان‌برکف هوافضای سپاه بود که در شب دهم شهریورماه به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر شهید کهریزی پس از وداع مردم کرمانشاه، برای خاکسپاری به زادگاهش روستای کهریز بیلوار بدرقه شد تا آیین تشییع و تدفین این شهید در میان مردم زادگاهش برگزار شود.