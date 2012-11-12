به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «مانولیتو» نوشته الویرا لیندو،‌ نویسنده اسپانیایی و برنده جایزه ملی ادبیات اسپانیا است.

این مجموعه ماجراهای زندگی کودکی به همین نام است که از زبان خود او روایت می‌شود و او در این داستان‌ها از آدم‌ها و فضاهای اطرافش می‌گوید.

مجموعه «مانولیتو» برای اولین بار در سال 1987 در رادیو اسپانیا اجرا شد و پس از استقبال مردم از آن، نویسنده تصمیم گرفت این قصه‌ها را به صورت مجموعه منتشر کند.

این مجموعه تاکنون به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است.

در ایران نیز هفت کتاب از مجموعه «مانولیتو» با ترجمه فرزانه مهری و از سوی نشر آفرینگان منتشر شده که از سال 1384 تاکنون به چاپ ششم رسیده‌اند.

آخرین کتاب از مجموعه «مانولیتو» به تازگی در اسپانیا به بازار کتاب آمده است که به زودی در ایران و از سوی نشر چکه و با خرید حق کپی رایت منتشر خواهد شد.