گردهمایی اعضای کانون دیابت محلات پایتخت در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به فراگیری بیماری دیابت، مدیریت شهری تلاش دارد تا شهروندان را بیش از پیش با این بیماری آشنا سازد.

وی به برگزاری همایش اعضای کانون دیابت محلات شهر تهران به میزبانی شهرداری منطقه 8 اشاره کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه نقاشی و ایستگاههای سلامت و مسابقه‌های مختلف با حضور اعضای کانونهای دیابت منطقه در قالب سخنرانی، تقدیر از دبیران دیابت منطقه و برنامه های فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های اجرایی به مناسبت روز جهانی دیابت است.

شادالوئی از اجرای طرح غربالگری دیابت خبر داد و اظهار داشت: این طرح در ایستگاه مترو علم و صنعت، بازار روز کرمان، پایانه تاکسیرانی رسالت و پارک فدک اجرا می شود.

وی اجرای مسابقات مختلف، توزیع بروشور، تور گردشگری، جشنواره غذای سالم، برپایی ایستگاه سلامت در محلات شرق تهران را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد.

شهردار منطقه 8 گفت: در طی این هفته مشاوره تغذیه و کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت در سرای محلات برگزار می شود و سی دی و بروشورهای آموزشی به شهروندان ارائه می شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه ها بتوانیم افزایش سطح آگاهی شهروندان را نسبت به بیماری دیابت بیش از پیش ارتقاء دهیم.