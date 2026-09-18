فعال شدن آژیر اضطراری در چند شهر جنوبی عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، عربستان سعودی اعلام کرد که سامانه ملی هشدار زودهنگام در شرایط اضطراری، در شهرهای جده و طائف فعال شده است.

این سازمان همچنین از فعال شدن سامانه ملی هشدار زودهنگام برای هشدار درباره وجود خطر احتمالی در شهرهای ینبع و العلا خبر داد.

هشدار زودهنگام در پایتخت عربستان صادر شد

سازمان امداد و نجات عربستان از فعال شدن هشدار سامانه ملی هشدار زودهنگام در مناطقی از ریاض، پایتخت عربستان خبر داد.

این سازمان اعلام کرد: سامانه ملی هشدار زودهنگام برای هشدار درباره وجود یک خطر در ریاض و الخرج فعال شده است.

همچنین دفاع مدنی عربستان دقایقی پس از آن نیز اعلام کرد: خطر در ریاض و الخرج برطرف شده است.