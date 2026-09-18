استاندار کرمانشاه: دهکده لجستیک کرمانشاه وارد فاز عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر جمعه در نشست پیگیری پروژه دهکده لجستیک کرمانشاه با اشاره به تعیین مشاور مطالعات و اجرای این پروژه اظهار کرد: دهکده لجستیک پس از سالها طرح به عنوان یکی از مطالبات مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان، اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه این پروژه از اهمیت راهبردی برای اقتصاد استان برخوردار است، افزود: دهکده لجستیک میتواند کرمانشاه را به مرکز اتصال لجستیکی و بازارسازی منطقهای در غرب کشور تبدیل کند و زمینه بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی و مرزی استان را فراهم آورد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مطالعات انجامشده درباره ظرفیتهای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در یک مطالعه منطقهای که با بررسی ظرفیت استانهای غربی انجام شده، «مرکز اتصال لجستیک و بازارسازی منطقهای» به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کرمانشاه مورد توجه قرار گرفته و اقتصاد مرزی و لجستیک، درمان و خدمات منطقهای و کشاورزی و صنایع غذایی زاگرس را دربرمیگیرد.
حبیبی موقعیت جغرافیایی و ارتباطی کرمانشاه را از مهمترین مزیتهای اجرای این پروژه دانست و گفت: قرار گرفتن استان در مسیرهای ارتباطی غرب کشور، همجواری با بخشهای کردی و عربی عراق، برخورداری از مرزهای رسمی و بازارچههای مرزی و دسترسی به شبکه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای لجستیکی، ترانزیتی و تجاری ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: قرار گرفتن کرمانشاه در مسیر ارتباطی ایران با بازار عراق، امکان تبدیل استان به یکی از نقاط مهم پیوند تجارت و ترانزیت با بازارهای منطقه را فراهم کرده و دهکده لجستیک میتواند این ظرفیت را بیش از گذشته فعال کند.
استاندار کرمانشاه با تشریح کارکردهای پیشبینیشده برای دهکده لجستیک تصریح کرد: تجمیع و تکمیل خدمات مورد نیاز زنجیره حملونقل و تجارت در این مجموعه میتواند به کاهش هزینههای جابهجایی، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه خدمات انبارداری، بستهبندی و فرآوری، تقویت ترانزیت و افزایش ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی استان کمک کند.
حبیبی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند مطالعات پروژه اظهار کرد: دهکده لجستیک هوشمند یا همان بندر خشک امروز مورد توجه استانهای مختلف کشور قرار گرفته و کرمانشاه نیز باید با تکیه بر مزیتهای جغرافیایی و مرزی خود، این طرح را با سرعت و برنامهریزی مناسب دنبال کند.
وی درباره وظایف مشاور پروژه گفت: مشاور باید مطالعات را با سرعت پیش ببرد و ظرفیتها، نیازها، زونبندی و پیشرانهای اقتصادی دهکده لجستیک را به شکلی مشخص کند که پس از آن امکان ورود جدی بخش خصوصی و سرمایهگذاران به پروژه فراهم شود.
استاندار کرمانشاه بر استفاده از تجربه نمونههای داخلی و خارجی نیز تأکید کرد و افزود: مشاور باید پروژههای مشابه در کشور و نمونههای موفق خارجی را به دقت بررسی کند تا طرح نهایی از پشتوانه مطالعاتی و اجرایی مناسبی برخوردار باشد.
حبیبی با اشاره به پیشبینی عرصهای حدود ۲۱۱ هکتار برای اجرای دهکده لجستیک گفت: این میزان عرصه برای اجرای طرح مناسب است و در صورت وجود ضرورت و امکان، افزایش محدوده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین بر ضرورت توجه همزمان به ظرفیتهای داخلی و بینالمللی در طراحی این مجموعه تأکید کرد و اظهار داشت: دهکده لجستیک باید از یک سو نیازهای داخلی و فعالیتهای تولیدی و تجاری استان را پوشش دهد و از سوی دیگر با رویکردی فرامنطقهای، ظرفیت ترانزیت و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه به ویژه عراق را مورد توجه قرار دهد.
استاندار کرمانشاه فرآوری و بستهبندی، خدمات لجستیکی هوشمند و فناوریهای مرتبط را از جمله پیشرانهای اقتصادی مورد نظر برای این مجموعه عنوان کرد و افزود: دهکده لجستیک باید به گونهای طراحی شود که در کنار فعالیتهای تولیدی و تجاری استان قرار گیرد و به عنوان مکمل این فعالیتها عمل کند.
حبیبی با اشاره به همکاری راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در پیشبرد این پروژه گفت: همافزایی دستگاههای مرتبط و اتفاق نظر آنها درباره ضرورت اجرای دهکده لجستیک، ظرفیت مناسبی برای پیشبرد این طرح ایجاد کرده است.
وی بر پیگیری اتصال ریلی دهکده لجستیک تأکید کرد و گفت: مکاتبات لازم برای پیگیری این موضوع با وزارت راه و شهرسازی انجام میشود و تلاش خواهیم کرد با پیگیری مستقیم، روند تأمین زیرساخت ریلی پروژه را نیز سرعت ببخشیم.
استاندار کرمانشاه ورود بخش خصوصی به مرحله سرمایهگذاری و بهرهبرداری را از محورهای مهم اجرای پروژه دانست و خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مطالعات، طرح باید به شکلی آماده شود که بخش خصوصی بتواند در آن ورود کند و کنسرسیومی از سرمایهگذاران توانمند با اولویت سرمایهگذاران استان و امکان حضور سرمایهگذاران خارج از استان شکل بگیرد.
حبیبی افزود: دولت میتواند در حوزه زیرساختها و فراهم کردن بسترهای لازم نقشآفرینی کند، اما اجرای اقتصادی و بهرهبرداری از دهکده لجستیک باید تا حد امکان بر ظرفیت و توان بخش خصوصی متکی باشد.
وی با تعیین فرصت حداکثر سهماهه برای تکمیل مطالعات مشاور اظهار کرد: همزمان با انجام مطالعات، موضوع تشکیل کنسرسیوم سرمایهگذاری نیز باید پیگیری شود تا بخش دولتی و خصوصی به صورت همزمان برای آمادهسازی پروژه حرکت کنند.
استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دهکده لجستیک تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه میتواند زیرساختی برای پیوند ظرفیتهای تولید، تجارت، ترانزیت و اقتصاد مرزی کرمانشاه با بازارهای منطقه باشد و از این منظر باید با نگاه بلندمدت و متناسب با جایگاه استان در غرب کشور طراحی و اجرا شود.
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