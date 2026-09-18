https://mehrnews.com/x3d63Z ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6950992 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۹ ۲۰۲ شب حماسه حضور در خیابانهای ایرانشهر ایرانشهر- مردم ایرانشهر در دویست و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6950992 کپی شد مطالب مرتبط تربیت نسل جوان نیازمند پیوند خانه، مدرسه و مسجد است ۲۰۱ شب خونخواهی امام شهید در ایرانشهر کشف داروهای تاریخگذشته و کمیاب در انبار غیرمجاز ایرانشهر خرمای سیستان و بلوچستان؛ ظرفیت راهبردی کشاورزی، اشتغال و توسعه صادرات نبض حضور در گرگان؛ مردم باز هم به میدان آمدند گالیکش در شب؛ حضور مردم همچنان ادامه دارد برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی اجتماع مردمی
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