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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۹

۲۰۲ شب حماسه حضور در خیابان‌های ایرانشهر

۲۰۲ شب حماسه حضور در خیابان‌های ایرانشهر

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در دویست و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6950992

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