https://mehrnews.com/x3d642 ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 6950993 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۰ درخشش حضور زاهدانیها به شب دویست و دوم رسید زاهدان- مردم زاهدان در دویست و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 46 MB کد مطلب 6950993 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۶۶۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان ترور علمای اهلسنت حامی وحدت نباید با سکوت همراه شود نبض حضور در گرگان؛ مردم باز هم به میدان آمدند گالیکش در شب؛ حضور مردم همچنان ادامه دارد امامجمعه نیمروز: سرنوشت طرحهای آبی سیستان برای مردم روشن شود توقیف ۸۲ خودروی فاقد پلاک در زاهدان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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