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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۰

درخشش حضور زاهدانی‌ها به شب دویست و دوم رسید

درخشش حضور زاهدانی‌ها به شب دویست و دوم رسید

زاهدان- مردم زاهدان در دویست و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6950993

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