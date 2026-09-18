به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: تهران گزینههای کافی برای دفاع از خود در شرایط کنونی دارد، اما فراتر از این گزینهها، ما اراده داریم؛ ارادهای قوی برای دفاع از کشورمان.
وی افزود: فارغ از اینکه آنها چه میزان فشار بر ما وارد کنند، ما بر این وضعیت غلبه خواهیم کرد.
کمالوندی که با شبکه سیجیتیان چین صحبت میکرد، ادعاهای آمریکا مبنی بر افزایش تعداد نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز را رد کرد.
وی اظهار داشت: «تنها تعداد انگشتشماری کشتی در حال تردد در تنگه هرمز هستند.»
پیش از آغاز حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حجم محمولههای عبوری از این تنگه به بیش از ۱۰۰ کشتی در روز میرسید.
این در حالی است که بر اساس دادههای اولیه ردیابی کشتیها که توسط رویترز نقل شده این رقم از آن زمان به شدت کاهش یافته و به کمتر از ۱۴ کشتی در روز رسیده است.
کمالوندی همچنین به مسئله مناقشه صدور روادید پرداخت؛ موضوعی که مانع از حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مقام مافوق او، در کنفرانس آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
وی گفت که اتریش، به عنوان کشور میزبان آژانس، حدود دو هفته پیش روادید را صادر کرده بود، اما «ناگهان تحت فشار آمریکاییها، آن را لغو کرد.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: «این وضعیت خوبی نیست. این مسئلهای نیست که تنها مربوط به ایران باشد، بلکه موضوعی بینالمللی است و به گمان من همه، و هر کشوری، باید نسبت به آن واکنش نشان دهند.»
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