به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح فروشگاه ترنجستان سروش ظهر امروز دوشنبه 22 آبان با حضور محمدحسین صوفی معاون صدای جمهوری اسلامی ایران، مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، محمد اللهیاری مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد نثاری مدیر انتشارات سروش، محمد حمزه‌زاده مدیر انتشارات سوره مهر و سید محمود دعایی مدیر موسسه اطلاعات در محل این فروشگاه واقع در محل این فروشگاه در خیابان انقلاب اسلامی برگزار شد.

این مراسم در حالی برگزار شد که تا پایان برنامه، سیستم صوتی و بلندگوهای سالن برگزاری، به صورت معیوب کار کردند و تنها در دقایق پایانی برنامه که مجری جملات پایانی خود را بیان می‌کرد، عملکردی راضی‌کننده داشتند. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی ایران نیز، بلندگوهای موجود در سالن، سرود را به صورت ناقص و با قطع و وصل پخش کردند که این ایراد موجب شد حاضران خود به خواندن سرود ملی بپردازند و سرود با یک همخوانی ناهماهنگ با فراز و فرودهای صوتی حاضران خوانده شود.

محل برگزاری این مراسم محوطه راه‌ پله پشتی ساختمانی بود که فروشگاه ترجنستان سروش یا همان فروشگاه سابق سروش در آن واقع شده است. فضائلی نیز در ابتدای سخنرانی خود درباره محل برگزاری مراسم افتتاحیه گفت: البته بهتر بود این مراسم در مکان بهتری برگزار شود.

یکی دیگر از جملاتی که فضائلی در ابتدای سخنان خود گفت، درباره بلندگو و سیستم صوتی این برنامه بود. فضائلی گفت: یکی از مشکلات بزرگ ما در برنامه‌های این چنینی، مشکل بلندگوهاست. اگر این مشکلات صوتی هم حل شود، می‌توان گفت که در آستانه ظهور قرار داریم. در واقع در جمهوری اسلامی یکی از مشکلات ما همین سیستم‌های صوتی برنامه‌های افتتاحیه یا اختتامیه است!

تقریبا تمام چند دقیقه سخنرانی صوفی معاون صدای جمهوری اسلامی ایران، با صدایی کاملا ضعیف و نارسا انجام شد و هنگامی که نوبت سخنرانی حسین یکتا، مدیرعامل بنیاد خاتم‌الاوصیا رسید، بعد از چندین بار جابه‌جایی میکروفن و روشن و خاموش کردن آن گفت: این بلندگو جواب نمی‌دهد. اگر صدای مرا می‌شنوید، بی‌بلندگو حرف بزنم. یکتا سخنان خود را با صدای بلند و دور از میکروفن بیان کرد.

در پایان مراسم هم هنگامی که مجری برنامه قصد داشت، جملات موخره برنامه و همچنین اعلام مراسم رونمایی را بگوید، عملکرد بلندگو مطلوب و دلخواه شد که موجب شد ولی به شوخی بگوید: تازه آخر برنامه این بلندگو درست شد.