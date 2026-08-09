به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در کمیسیون عملیات و در جمع فرماندهان و روسای پلیس استان یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: شاهد اقدامات خوبی در انتظامی استان یزد هستیم و نماینده ولی فقیه در استان نیز از عملکرد پلیس یزد رضایت‌مندی کامل و خیلی خوبی را داشتند و مدیریت و عملکرد مجموعه انتظامی در استان یزد باعث افتخار فراجا است.

جانشین کل انتظامی کشور ورود به موضوعات اجتماعی را مهم بیان کرد و گفت: باید تلاش کنیم که موضوعات مختلف را به صورت اجتماعی حفظ و مدیریت کنیم و نگذاریم موضوعات اجتماعی به مسائل انتظامی تبدیل شود.

سردار رضایی در ادامه، سرقت را مهم و از دغدغه‌های مردم و مبارزه با سرقت را مورد تاکید فرمانده فراجا دانست و افزود: در موضوع مبارزه با سرقت باید با استفاده از ظرفیت‌های نگهبانان محله و شرکت‌های حفاظتی و مراقبتی بتوانیم پیشگیری از سرقت را انجام دهیم.

وی ضمن تاکید بر برخورد با سلاح های غیرمجاز، این مهم را از مطالبات جدی فراجا برشمرد و ادامه داد: باید در خصوص مقابله با سلاح‌های غیرمجاز با جدیت بیشتری وارد عمل شویم.

جانشین کل انتظامی کشور یکی دیگر از اولویت‌های مهم و پیش روی پلیس را برخورد با موتورسیکلت‌های بدون پلاک یا پلاک مخدوش بیان کرد و گفت: در خصوص این مورد با جدیت وارد عمل شوید تا برخورد با این تخلفات اجرایی شود.

سردار رضایی ضمن تاکید بر مبحث امنیت محله محور و توجه روسای کلانتری به این موضوع خاطرنشان کرد: حضور روسای کلانتری در جمع مردم و اهالی محلات می‌تواند در رفع مشکلات انتظامی تاثیرگذار باشد.

وی گفت: موضوع جرایم سازمان یافته یکی دیگر از ماموریت‌های پیش روی انتظامی کشور است؛ چراکه دشمن سعی دارد از طریق موضوعات مختلف در کشور رخنه کند و پلیس وظیفه برخورد با جرایم سازمان یافته را در سطح شهرها دارد.