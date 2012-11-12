به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی عصر دوشنبه در دیدار با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در سخنانی اظهار داشت: ۵ آذر روز بسیج است که امسال مقارن با روز عاشورا شده و این تقارن معناداری است چرا که بسیج ریشه در عاشورا دارد و امیدورایم در هفته بسیج بتوانیم درس‌های مکتب سیدالشهداء را برای بسیجیان مرور کنیم.



وی عنوان کرد: بسیج در برهه‌های مختلف و به خصوص در دوران دفاع مقدس تکلیف خود را به نحو احسن ادا کرده است که امام راحل نیز مهر تایید خود را بر اقدامات بسیج زده و امروز نیز در پرتو رهبری‌های داعیانه مقام معظم رهبری به رشد و بالندگی خود ادامه می‌دهند.



بسیجیان همواره بیعت خود را با ولایت حفظ کرده‌اند



وی با بیان اینکه بسیجیان همواره بیعت خود را با ولایت حفظ کرده‌اند افزود: نیروی بسیج همواره در راستای دفاع از کشور آمادگی نظامی خود را حفظ کرده و در این راستا در سال جاری مقرر شد تا رزمایشی در قالب گردان‌های واکنش سریع در همه استانهای کشور اجرا شود که تاکنون در 14 استان به مرحله اجرا در آمده و مابقی استانهای نیز تا پایان سال جاری این رزمایش را برگزار خواهند کرد.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بسیج در بخش‌های فرهنگی نیز اقدامات گسترده‌ای دارد افزود: برگزاری اردوهای راهیان نور یکی از این برنامه‌های است که در راستای تقویت بینه اعتقادی و دینی جوانان و نوجوانان و همچنین سایر اقشار جامعه تاثیرگذار بوده است.



واقعه غدیر در 100 شهر کشور بازسازی شد



سرار نقدی به برگزاری بازسازی واقعه غدیر در 100 شهر کشور اشاره کرد و افزود: این برنامه برای اولین بار در سال 89 در استان قم برگزار شد و در سال جاری نیز در شهرهای مختلف کشور و با حضور خیل کثیری از عاشقان به ولایت به نمایش درآمد.



وی عنوان کرد: بازسازی واقعه غدیر خم در مناطق اهل سنت نیز با استقبال خوب اهل تسنن مواجه شد و آن‌ها نه تنها برای دیدن آن، بلکه در بخش‌های مختلف اجرای هم وارد صحنه شدند و در متن کار حضور داشتند.



کنگره هفت هزار شهیده زن در اسفندماه برگزار می‌شود



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به برگزاری یادواره‌های شهدا در اقسا نقاط کشور اشاره کرد و افزود: در سال جاری کنگره هفت هزار شهید زن در سطح ملی و بین المللی در اسفند ماه برگزار می‌شود.



وی عنوان کرد: مقدمات برپایی کنگره بزرگ شهدای زن در حال انجام است و این امر به دلیل آن است که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و جامعه شهدای زن را به خوبی نمی‌شناسند.



سرار نقدی اضافه کرد: فیلم زندگی نامه برخی از زنان شهید و هم چنین نگارش زندگی آن‌ها در حال انجام است که این اقدامات می‌تواند در راستای الگو گیری نسل جوان به خصوص خانم‌های جامعه نقش موثری داشته باشد.



حضور 2 میلیون بسیجی در برنامه‌های سازندگی بسیج امسال



وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های سازندگی بسیج اظهار داشت: در سال جاری تاکنون یک میلیون و 400 هزار بسیجی در برنامه‌های جهاد سازندگی بسیج حضور داشتند که امدواریم تا پایان سال به 2 میلیون نفر افزایش یابد.



سرار نقدی عنوان کرد: در زلزله‌ای که در آذربایجان شرقی رخ داد، دولت اعلام کرد هزار واحد مسکونی برای زلزله زدگان احداث خواهد کرد که بسیج آمادگی خود را برای ساخت هزارو 800 واحد را اعلام کرد.



پنج هزار واحد دامی زلزله زدگان آماده بهره برداری است



رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: دولت برای ساخت هزار و 700 واحد مسکونی زمین در اختیار بسیج قرار داد که در طی دو ماه نیمی از آن‌ها احداث و در هفته آینده با حضر سردار جعفری فرمانده کل سپاه افتتاح خواهد شد.



وی اضافه کرد: بسیج همچنین ساخت هفت هزار واحد دامی را برای زلزله زدگان تقبل کرد که تا کنون پنج هزار واحد از آن آماده بهره برداری است.



سرار نقدی ابراز داشت: فردا تعداد 470 سالن ورزشی که بدست بسیجیان احداث شده افتتاح در اختیار بسیج قرار خواهد گرفت.

