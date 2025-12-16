ممنوعیت شکار پرندگان وحشی در گیلان؛ ۴۲ رشته دام هوایی جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین زراعتی با اعلام این خبر گفت: با اعلام ممنوعیت هرگونه شکار پرندگان وحشی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های آستانه‌اشرفیه، لاهیجان و اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر در گشت‌های مشترک، موفق به جمع‌آوری این دام‌ها شدند.

وی تأکید کرد: این ممنوعیت به بخشداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ شده و با هماهنگی مقام قضائی و پاسگاه انتظامی، تورهای هوایی و ادوات غیرمجاز شکار در مناطق روستایی استان جمع‌آوری می‌شوند.

پایش بازارهای عرضه پرندگان و هشدار به دهیاران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به پایش بازارهای محلی گفت: برای جلوگیری از تخلفات شکار و پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان، بازارهای عرضه و فروش پرندگان در استان با همکاری کارشناسان دامپزشکی به صورت مستمر تحت نظارت قرار دارند.

زراعتی هشدار داد: در صورت کوتاهی دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها در جلوگیری از شکار و جمع‌آوری ادوات غیرمجاز، یا عدم همکاری با ضابطان قضائی، برای آنها پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

روش غیرمجاز «دار دام» و تورهای هوایی

وی در تشریح روش غیرمجاز شکار گفت: شکار با تور هوایی یا «دار دام» شامل نصب تورهای نازک در مسیر پرواز پرندگان به شکل تور والیبال در مقیاس بزرگ در زمین‌های کشاورزی آبگیر است که باعث به دام افتادن یا خفگی گونه‌های مختلف پرندگان می‌شود.

این مقام محیط زیستی استان گیلان خاطرنشان کرد: این روش به دلیل تأثیر مخرب بر جمعیت پرندگان وحشی و اکوسیستم، کاملاً غیرقانونی است و با آن برخورد جدی می‌شود.