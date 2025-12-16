  1. استانها
هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان ایلام صادر شد

ایلام - مدیرکل هواشناسی استان ایلام گفت: برای امروز تا پایان هفته، هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان ایلام صادر شده است.

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶ برای این استان خبر داد و نسبت به وقوع مخاطرات جوی در روزهای پایانی هفته جاری هشدار داد.

وی بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از ظهر چهارشنبه ۲۹ آذر تا ظهر جمعه اول دی‌ماه، شاهد نفوذ سامانه بارشی به استان خواهیم بود که موجب بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال ریزش تگرگ در نواحی مستعد خواهد شد.

وی افزود: مناطق شمالی و نیمه شرقی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت و احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در تردد وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران، توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری پرهیز شود، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها ممنوع است و فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر نیز باید به تعویق بیفتد.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: این هشدار پیرو هشدار سطح زرد قبلی صادر شده و اعتبار آن همچنان پابرجاست. اعضای ستاد مدیریت بحران استان باید آمادگی کامل برای مقابله با شرایط احتمالی را داشته باشند.

