هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان ایلام صادر شد

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶ برای این استان خبر داد و نسبت به وقوع مخاطرات جوی در روزهای پایانی هفته جاری هشدار داد.

وی بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از ظهر چهارشنبه ۲۹ آذر تا ظهر جمعه اول دی‌ماه، شاهد نفوذ سامانه بارشی به استان خواهیم بود که موجب بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای و احتمال ریزش تگرگ در نواحی مستعد خواهد شد.

وی افزود: مناطق شمالی و نیمه شرقی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت و احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در تردد وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران، توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری پرهیز شود، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها ممنوع است و فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر نیز باید به تعویق بیفتد.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: این هشدار پیرو هشدار سطح زرد قبلی صادر شده و اعتبار آن همچنان پابرجاست. اعضای ستاد مدیریت بحران استان باید آمادگی کامل برای مقابله با شرایط احتمالی را داشته باشند.