خوزستان شاه کلید اقتصاد مقاومتی/ مسئولان از ظرفیت استان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله استعدادهای استان خوزستان، عبور حدود 60 درصد از آبهای کشور از این جلگه، وجود دشتهای مستعد کشاورزی و فعالیتهای منظم کشت و صنعت، قرار گرفتن بخش عمده ذخایر نفت کشور، مرز زمینی و وجود مرز شلمچه با کشور همسایه، مرز هوایی و وجود فرودگاه های بین المللی است و بر این مبنا برتری خاصی نسبت به سایر مناطق کشور دارد.

خوزستان به عنوان مهمترین استان نفتی کشور، مرکز فعالیت دو شرکت بزرگ نفتی ملی و حفاری نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز ایران است که این شرکت به تنهایی حدود 80 درصد نفت ایران را تولید می کند.



در همین خصوص حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران می گوید: این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت حفاری در حوزه های نفت و گاز کشور، یکی از شرکتهای بالادستی شرکت نفت است که هم اکنون با به کارگیری 72 دستگاه حفاری در خشکی و دریا، بیش از 90 درصد نیازهای صنعت نفت در بخش صنعت حفاری را در مناطق خشکی و دریایی، در 10 استان نفت خیز کشور تامین می کند.



حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز در این خصوص می گوید: اگر چه حوزه فعالیت این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت کشور در استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد قرار دارد و 80 درصد کل نفت کشور توسط این شرکت تولید می شود اما حدود 50 درصد از تولید نفت کشور متعلق به استان خوزستان است.



در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نیز تاکنون 12 طرح بزرگ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی با سرمایه گذاری بیش از 15 میلیارد دلار در این منطقه انجام شده است. همچنین بیش از 150 شرکت خصوصی در بخشهای مختلف صنایع میانی، پائین دستی و جانبی پتروشیمی در این منطقه اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.

پرورش ماهی در اهواز



میزان این سرمایه گذاری ها 22 هزار میلیارد ریال بوده است.منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با وسعتی معادل دو هزار و 600 هکتار به پنج سایت، که هریک کارهای ویژه ای انجام می دهند، تقسیم بندی شده است.



14 مجتمع پتروشیمی شامل بندر امام، مارون، بوعلی سینا، رازی، فن آوران، امیرکبیر، تندگویان، لاله، شیمی بافت، نوید زرشیمی، رجال، فارابی، خوزستان و غدیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و یک واحد پتروشیمی هم در آبادان فعالیت می کنند.



عباس علیدادی مدیر کل گمرگ و ناظر گمرکات خوزستان هم در خصوص جایگاه استان در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی می گوید: در شش ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و 920 هزارتن محصولات پتروشیمی از خوزستان به خارج از کشور صادر شده که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 37 و 81 درصد ارزش صادرات کل این استان را داشته است.



کیخسرو چنگلوائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان هم می گوید: تامین کالاهای اساسی و اقتصادی یک جامعه از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و در این زمینه خوزستان توانایی های زیادی در سطح ملی دارا است.



چنگلوایی می افزاید: استان خوزستان در زمینه تولید گندم و ذرت و خرما، مقام نخست کشور را دارد و در زمینه بسیاری از محصولات کشاورزی مثل برنج جزو رتبه های برتر کشور از نظر تولید به شمار می رود. همچنین خوزستان پس از گلستان و مازندران رتبه سوم تولید برنج کشور را در اختیار دارد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان عنوان می کند: خوزستان سال گذشته با تولید 86 هزار و 745 تن انواع بذر در سه طبقه پرورشی، مادری و گواهی شده، بزرگترین تامین کننده این نوع بذور در کشور بوده است و استانهای فارس و مازندران در تولید بذر بعد از استان خوزستان قرار دارند.

برداشت هندوانه در اهواز



وی با اشاره به اهمیت و جایگاه کشاورزی خوزستان می افزاید: حجم اعتبار تخصیصی طرح توسعه کشاورزی درخوزستان چهار هزار و 730 میلیارد ریال و این اعتبار بیشترین رقم بین دیگر استانهای کشور است.



چنگلوائی گفت: با بررسی تعداد طرحهای مصوب استانهای کشور، خوزستان در جایگاه اول در کشور قرار گرفته و گامهای خوبی را در همه ابعاد طرحهای کشاورزی برداشته است.



وی افزود: 20 درصد از طرحهای توسعه کشاورزی کل کشور که مورد تائید کارگروه کشور قرار گرفته، مربوط به خوزستان است.



به گفته مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خوزستان، نزدیک به 80 درصد خرمای تولیدی خوزستان از نوع استعمران است.



عبدالحلیم کوتی عنوان کرد: برخی گونه های دیگر خرما در خوزستان، کبکاب، برحی و زاهدی که همگی ماندگاری زیادی در مقابل شرایط آب و هوایی مختلف دارند و به همین دلیل سرمایه گذاری بر روی این محصول و صنایع تبدیلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.



کوتی می افزاید: ظرفیت تولید خرما در این استان سالانه معادل 157 هزار تن است که در صورت ایجاد اصلاحات لازم در کاشت، داشت و برداشت، جذب سرمایه و ترغیب سرمایه گذاران در سرمایه گذاری روی این محصول، ارز فراوانی نصیب کشور خواهد شد.

عبدالرحیم مغینمی مدیر کل شیلات خوزستان هم می گوید: خوزستان پس از استانهای بوشهر و هرمزگان، رتبه سوم تولید میگو در کشور را داراست.



به گفته وی، امسال 500 تن میگو از سایت پرورش میگوی خوزستان(چوئبده) برداشت شد که نسبت به سال گذشته نزدیک به 50 درصد رشد داشته است. ضمن اینکه خوزستان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده خرما در کشور است .



مدیرعامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند نیز در خصوص جایگاه خوزستان در زمینه اقتصاد مقاومتی می گوید: این شرکت به عنوان اولین تولید کننده تلفن همراه ایرانی که در زمینه طراحی و ساخت گوشی های کلاسیک و هوشمند فعالیت می کند از سال 1386 کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.



علی سعیدی می افزاید: در عرصه های بین المللی هم فعالیتهای کلانی صورت گرفته است و گوشی های تولیدی این شرکت در کشورهای آسیایی و آفریقایی به فروش می رسد و به زودی شاهد عرضه گوشی های تولیدی شرکت در کشورهای اروپایی خواهیم بود.



تمام این موارد نشان می دهد جایگاه استان در عملی کردن شعار اقتصاد مقاومتی بسیار ارزنده است و دولت و مسئولان استان باید افزایش و تعالی این جایگاه تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

