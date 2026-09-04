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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۰

آسیب های جنگ به صنایع‌دستی؛ تلاش برای ورود به بازارهای بین‌المللی

آسیب های جنگ به صنایع‌دستی؛ تلاش برای ورود به بازارهای بین‌المللی

مدیرکل تجاری‌سازی صنایع‌دستی با اشاره به آسیب‌های جنگ به حوزه صنایع‌دستی، گفت: کاهش تقاضا و ورود گردشگران، بازار صنایع‌دستی را تحت تأثیر قرار داد.

فرزاد اوجانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع جنگ و تبعات آن، مانند سایر صنایع، در حوزه صنایع‌دستی نیز لطماتی ایجاد کرد که این آسیب‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اتفاق افتاد.

وی افزود: در بخش مستقیم، برخی کارگاه‌های صنایع‌دستی دچار ضرر و زیان شدند و در بخش غیرمستقیم نیز حجم زیادی از کالاهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان انفرادی، خانگی، گروهی و کارگاهی به دلیل کاهش تقاضا در بازار، یا متوقف شد یا در فروشگاه‌هایی که پیش از این محصولات خود را به آنها ارسال کرده بودند، باقی ماند.

اوجانی ادامه داد: کاهش ورود گردشگران نیز از دیگر عواملی بود که بر بازار صنایع‌دستی تأثیر گذاشت. در شرایط جنگ، خرید مردم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی و ضروری سوق پیدا می‌کند و در نتیجه، صنایع‌دستی نیز با کاهش تقاضا مواجه می‌شود.

راه‌اندازی شبکه توزیع صنایع‌دستی با استفاده از پلتفرم‌های داخلی

مدیرکل تجاری‌سازی صنایع‌دستی درباره برنامه‌های این حوزه برای سال ۱۴۰۵ گفت: در حوزه بازرگانی، تمام تلاش خود را برای شبکه‌سازی و بهبود کانال‌های توزیع با استفاده از پلتفرم‌های داخلی کشور به کار گرفته‌ایم.

وی بیان کرد: این شبکه با یک لندینگ اختصاصی در حوزه صنایع‌دستی آغاز به کار خواهد کرد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های واسط، حجم زیادی از تولیدکنندگان که امکان ارائه اطلاعات و محصولات خود در فضای مجازی را ندارند، به این پلتفرم متصل شوند.

اوجانی گفت: در هر استان حدود پنج شرکت فعال شامل تعاونی‌ها، شرکت‌های بازرگانی و اتحادیه‌ها به عنوان حلقه واسط انتخاب شده‌اند تا اطلاعات تولیدکنندگان را در اختیار این پلتفرم قرار دهند.

وی افزود: این طرح می‌تواند فرصت مناسبی در سطح ملی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند و به‌ویژه استان‌های کم‌برخوردار نیز می‌توانند از ظرفیت این پلتفرم برای توسعه بازار و افزایش فروش محصولات صنایع‌دستی استفاده کنند.

راه‌اندازی روزبازارها و هفته‌بازارهای صنایع‌دستی

مدیرکل تجاری‌سازی صنایع‌دستی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت فضاهای شهری در راستای توسعه بازار صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از فضاهای تحت اختیار وزارت میراث فرهنگی و با هماهنگی شهرداری‌ها، روزبازارها و هفته‌بازارهای صنایع‌دستی را راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد امروز بیشتر بر پایه عرضه است و مانند گذشته صرفاً بر مبنای تقاضا نیست؛ بنابراین قصد داریم با همکاری ادارات کل استانی و معاونت‌های صنایع‌دستی، فضاهای دائمی را در پیاده‌راه‌ها و اماکنی که برای گردشگران جذابیت دارند، به روزبازار یا هفته‌بازار اختصاص دهیم.

اوجانی تأکید کرد: این فضاها می‌توانند به توسعه فروش و بازرگانی محصولات و همچنین معرفی و عرضه مستقیم آثار هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی کمک کنند.

تلاش برای حضور صنایع‌دستی در بازارهای بین‌المللی

وی درباره برنامه‌های ورود صنایع‌دستی ایران به بازارهای بین‌المللی نیز گفت: در این زمینه دو رویکرد را مدنظر داریم. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و توافقی صورت نگیرد، تمرکز بیشتری بر کشورهایی خواهیم داشت که با ایران مرز زمینی مشترک دارند و می‌توانند بازار مناسبی برای محصولات صنایع‌دستی کشور باشند.

کد مطلب 6933853
محدثه رمضانعلی

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    نظرات

    • NP DE ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
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