فرزاد اوجانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع جنگ و تبعات آن، مانند سایر صنایع، در حوزه صنایع‌دستی نیز لطماتی ایجاد کرد که این آسیب‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اتفاق افتاد.

وی افزود: در بخش مستقیم، برخی کارگاه‌های صنایع‌دستی دچار ضرر و زیان شدند و در بخش غیرمستقیم نیز حجم زیادی از کالاهای تولیدشده توسط تولیدکنندگان انفرادی، خانگی، گروهی و کارگاهی به دلیل کاهش تقاضا در بازار، یا متوقف شد یا در فروشگاه‌هایی که پیش از این محصولات خود را به آنها ارسال کرده بودند، باقی ماند.

اوجانی ادامه داد: کاهش ورود گردشگران نیز از دیگر عواملی بود که بر بازار صنایع‌دستی تأثیر گذاشت. در شرایط جنگ، خرید مردم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی و ضروری سوق پیدا می‌کند و در نتیجه، صنایع‌دستی نیز با کاهش تقاضا مواجه می‌شود.

راه‌اندازی شبکه توزیع صنایع‌دستی با استفاده از پلتفرم‌های داخلی

مدیرکل تجاری‌سازی صنایع‌دستی درباره برنامه‌های این حوزه برای سال ۱۴۰۵ گفت: در حوزه بازرگانی، تمام تلاش خود را برای شبکه‌سازی و بهبود کانال‌های توزیع با استفاده از پلتفرم‌های داخلی کشور به کار گرفته‌ایم.

وی بیان کرد: این شبکه با یک لندینگ اختصاصی در حوزه صنایع‌دستی آغاز به کار خواهد کرد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های واسط، حجم زیادی از تولیدکنندگان که امکان ارائه اطلاعات و محصولات خود در فضای مجازی را ندارند، به این پلتفرم متصل شوند.

اوجانی گفت: در هر استان حدود پنج شرکت فعال شامل تعاونی‌ها، شرکت‌های بازرگانی و اتحادیه‌ها به عنوان حلقه واسط انتخاب شده‌اند تا اطلاعات تولیدکنندگان را در اختیار این پلتفرم قرار دهند.

وی افزود: این طرح می‌تواند فرصت مناسبی در سطح ملی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند و به‌ویژه استان‌های کم‌برخوردار نیز می‌توانند از ظرفیت این پلتفرم برای توسعه بازار و افزایش فروش محصولات صنایع‌دستی استفاده کنند.

راه‌اندازی روزبازارها و هفته‌بازارهای صنایع‌دستی

مدیرکل تجاری‌سازی صنایع‌دستی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت فضاهای شهری در راستای توسعه بازار صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از فضاهای تحت اختیار وزارت میراث فرهنگی و با هماهنگی شهرداری‌ها، روزبازارها و هفته‌بازارهای صنایع‌دستی را راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد امروز بیشتر بر پایه عرضه است و مانند گذشته صرفاً بر مبنای تقاضا نیست؛ بنابراین قصد داریم با همکاری ادارات کل استانی و معاونت‌های صنایع‌دستی، فضاهای دائمی را در پیاده‌راه‌ها و اماکنی که برای گردشگران جذابیت دارند، به روزبازار یا هفته‌بازار اختصاص دهیم.

اوجانی تأکید کرد: این فضاها می‌توانند به توسعه فروش و بازرگانی محصولات و همچنین معرفی و عرضه مستقیم آثار هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی کمک کنند.

تلاش برای حضور صنایع‌دستی در بازارهای بین‌المللی

وی درباره برنامه‌های ورود صنایع‌دستی ایران به بازارهای بین‌المللی نیز گفت: در این زمینه دو رویکرد را مدنظر داریم. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و توافقی صورت نگیرد، تمرکز بیشتری بر کشورهایی خواهیم داشت که با ایران مرز زمینی مشترک دارند و می‌توانند بازار مناسبی برای محصولات صنایع‌دستی کشور باشند.