برگزاری مسابقه طراحی سردر برج میلاد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان با بیان این مطلب افزود: برج میلاد تهران هم اکنون به یکی از قطب های گردشگری مدرن پایتخت و کشور تبدیل شده است و همه روزهمیزبان هزاران نفر گردشگر داخلی و خارجی است.



وی با بیان این که تلاش برای زیباتر شدن یکی از اهداف اصلی برج میلاد تهران است، گفت: درصدد هستیم تا مسابقه ای را با موضوع سردر برج میلاد تهران که با کلمه "الله هی العلیا" باشد در قالب نقاشیخط برگزار کنیم تا آثار پس از بررسی هیات انتخاب به هیات داوری برسد و در نهایت یک اثر برای اجرای سردر ورودی برج میلاد تهران انتخاب شود.

مدیرعامل برج میلاد تهران، با اشاره به اینکه اثر هنری از جنس فلز خواهد بود، تصریح کرد: اثر انتخاب شده نهایی در قسمت ورودی گذرگاه برج میلاد حدفاصل ورودی ساختمان مرکز همایش های بین المللی و ساختمان برج نصب و اجرا می شود.

به گفته هوشیار پارسیان داوری این مسابقه را هنرمندان برجسته و شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی داوری می کنند. همچنین آثار راه یافته به بخش داوری در قالب نمایشگاهی در برج میلاد تهران در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی ادامه داد: علاقه مندان می توانند آثار خود را تا 15 آذر ماه به صورت سه بعدی در یک لوح فشرده و یا چاپ اثر به دفتر مدیریت فرهنگی برج میلاد تهران به نشانی بزرگراه حکیم به سمت غرب ،ورودی اختصاصی برج میلاد تهران، ارسال کنند. همچنین علاقه مندان در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت برج میلاد تهران به نشانی www.tehranmiladtower.tehran.ir و یا با شماره 84361517 تماس بگیرند.