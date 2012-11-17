اسکار ادبیات آمریکا به لوییز اردریچ اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، جوایز کتاب ملی آمریکا که 14 نوامبر (24 آبان) در نیویورک در مراسمی رسمی به برندگانش تعلق گرفت، از سال 1950 اهدا می شود. این جوایز برای معرفی برترین آثار منتشر شده، هر سال اهدا می‌شود.

این جایزه امسال در بخش داستان به لوییز اردریچ برای «خانه گرد» تعلق گرفت. وی موفق شد تا جونات دیاز برنده جایزه پولیتزر را که با جدیدترین کتابش که یک مجموعه داستان به نام «این‌طوری او را از دست می‌دهی» را پشت سر بگذارد. دیو ایگرز، بن فونتین و کوین پاورز دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

در بخش غیرداستانی نیز کاترین بو برای کتابی با عنوان «برای همیشه پشت زیبایی: زندگی، مرگ و امید در زیر شهر بمبئی» به عنوان برنده انتخاب شد. او موفق شد تا رابرت ای.کارو را که امسال با کتاب تحسین شده «گذرگاه قدرت: سال‌های لیندون جانسون. جلد چهارم» در این فهرست حضور داشت، کنار بزند.

در بخش شعرنیز دیوید فرای برای «سردرگمی: شعرهای جدید و ترجمه‌ها» به عنوان برنده انتخاب شد و جایزه بخش ادبیات نوجوان نیز به ویلیام آلکساندر برای «رازهای گوبلین» تعلق گرفت.

در این مراسم از المور لئونارد نیز با اهدای جایزه یک عمر دستاورد ادبی تجلیل شد. او برای مشارکت فوق‌العاده در نوشتار ادبی و کسب دستاوردهای فوق‌العاده در داستان نویسی این جایزه را برد. او در ژانرهای متفاوت داستان های ماندگاری خلق کرده و بیش از نیم قرن در این حوزه به خلاقیت پرداخته است. علاوه بر این از آرتور او.سولزبرگر ناشر نیویورک تایمز نیز با اهدای جایزه خدمات فوق‌العاده به جامعه ادبی آمریکایی تجلیل شد.

برندگان هر بخش یک جایزه 10 هزار دلاری و نامزدهای نهایی نیز یک جایزه هزار دلاری دریافت کردند.

برندگان شصت و سومین دور اهدای این جایزه با بررسی 1300 کتاب که امسال منتشر شده بودند، انتخاب شدند.