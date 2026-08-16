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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

بی خبری از ۹ صیاد بندرلنگه‌ای در غرب هرمزگان

بی خبری از ۹ صیاد بندرلنگه‌ای در غرب هرمزگان

بندرعباس- فرماندار شهرستان بندرلنگه گفت: ۹ صیاد از شهرستان بندرلنگه که پنج روز پیش برای صید راهی دریا شده‌اند، تاکنون به خانه باز نگشته‌اند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها بی‌خبر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه اظهار کرد: ۹ صیاد بندرلنگه‌ای با سه قایق جداگانه از اسکله بندرکنگ و اسکله گشه، پنج روز پیش عازم دریا شده بودند که هنور باز نگشته‌اند.

وی گفت: احتمال تمام شدن سوخت، نقص فنی شناور و یا گرفتار شدن در شرایط نامساعد دریا برای این صیادان وجود دارد، اما تاکنون اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.

مرادزاده بیان کرد: جستوجوی دریایی برای یافتن این صیادان تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

وی از همه صیادان و شناورهایی که در این محدوده دریایی رفت و آمد دارند خواست در صورت مشاهده قایق، سرنشینان آن و یا هرگونه نشانه‌ای از آنها، موضوع را هرچه سریعتر به شناورهای امداد و نجات و یا دیگر مراجع بندری و دریانوردی اطلاع دهند.

کد مطلب 6918583

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