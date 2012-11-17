به گزارش خبرنگار مهر، ایرلاین‌های خارجی که از تهران به مقصد دیگر کشورها پرواز دارند، از چهارشنبه هفته گذشته نرخ بلیت‌های خود را 105 درصد افزایش دادند، این در حالی است که ایرلاین‌های داخلی هم از افزایش قریب الوقوع قیمتها خبر داده‌اند.

از آنجایی که ایرلاین‌های خارجی قیمت بلیتی که در ایران به فروش می رسانند را به ریال دریافت می کنند و در بازار ایران تبدیل به دلار می شود، بنابراین برای جبران ضرر و زیان ناشی از تفاوت قیمتها، نرخ‌های خود را 105 درصد افزایش دادند.

آخرین نرخ بلیت رفت و برگشت مهمترین ایرلاین‌های خارجی که از تهران به مقصد مسیرهای پرتردد پرواز دارند، به شرح جدول زیر است. البته در این جدول نرخ‌های ایران ایر هم آورده شده که هنوز تغییری نداشته است.

جدول قیمت جدید بلیت ایرلاین‌های خارجی مقصد امارات ایر قطر ایرویز ایران ایر تهران- فرانکفورت 2456000 265000 845000 تهران - پکن 2942000 2810000 791000 تهران - کوالالامپور 2400000 2300000 990000 تهران- لندن 2400000 2400000 990000 تهران- بانکوک 2400000 2300000 1000000 تهران- دوبی 1100000 1200000 590000

نرخ بلیت رفت و برگشت برای پروازهای آنتالیا هم که از سوی ترکیش ایرویز انجام می‌گیرد، 1393000 تومان است و نرخ بلیت استانبول برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فعلا همان حداقل 372 هزار تومان است.

گفتنی است، این نرخها حداقل است و برای یک مسیر پروازهای در تاریخ‌های خاص ( مثل آغاز سال جدید میلادی) ممکن است نرخها حتی تا 500 هزار تومان هم بیش از این ارقام باشد.