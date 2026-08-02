واکنش صیادمنش به اولین گل برای لخ پوزنان؛ باید همین روند ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و ویچیستا کراکوف در هفته دوم اکستراکلاسا لهستان شامگاه شنبه ۱۰ مرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود لخ پوزنان به پایان رسید تا این تیم به اولین پیروزی فصل جدید خود دست یابد. اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی این تیم موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

صیادمنش در پایان این بازی اظهار داشت: از اینکه توانستم اولین گل خودم را به ثمر برسانم خیلی خوشحالم، اما مهم‌تر از همه کسب سه امتیاز این مسابقه بود. بعد از دیداری که چهارشنبه برگزار کردیم، همه ما واقعاً ناامید شده بودیم، اما تمرکزمان را روی بازی با ویچیستا کراکوف گذاشتیم. خوشبختانه توانستیم بعد از آن شکست خودمان را جمع‌وجور کنیم. فکر می‌کنم به‌عنوان یک تیم واکنش خوبی نشان دادیم. حالا باید به مسیرمان ادامه دهیم و همین روند را حفظ کنیم.

لازم به ذکر است که لخ پوزنان با کسب سه امتیاز این بازی ۴ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت.