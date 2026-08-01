مرگ دختربچه ۷ ساله در پارک اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ یک دختر هفتساله در یکی از پارکهای اسلامشهر، بار دیگر موضوع ایمنی تأسیسات شهری و مسئولیت نگهداری فضاهای عمومی را در کانون توجه قرار داده است، مقامهای شهرداری میگویند یکی از فرضیههای اصلی در بررسی این حادثه، دستکاری تأسیسات برق روشنایی پارک و برقدار شدن محدوده اطراف آن است، اما تأکید دارند که علت نهایی هنوز مشخص نشده است.
بهمن خدابنده، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اسلامشهر، در این خصوص گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد یکی از پایههای روشنایی این بوستان دستکاری شده است.
به گفته او، در برخی بوستانها افرادی از جمله دستفروشان یا معتادان برای استفاده غیرمجاز از برق، اقدام به باز کردن پایههای روشنایی و دستکاری اتصالات میکنند؛ اقدامی که به گفته این مقام شهرداری، پیشتر نیز مشکلاتی برای تأسیسات شهری ایجاد کرده است.
خدابنده افزود: یکی از سناریوهای در دست بررسی این است که در پی دستکاری اتصالات، همزمان با آبیاری فضای سبز، جریان برق به زمین منتقل شده و محدوده اطراف پایه روشنایی برقدار شده باشد.
او در عین حال تأکید کرد: نگهداری تأسیسات روشنایی پارکها به پیمانکار تخصصی واگذار شده و بازدیدهای دورهای نیز انجام میشود، اما تشخیص علت قطعی حادثه بر عهده کارشناسان فنی و مراجع ذیصلاح است و تا پایان بررسیها نمیتوان درباره علت نهایی اظهار نظر کرد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اسلامشهر با ابراز همدردی با خانواده این کودک، گفت: مرگ این کودک برای مجموعه شهرداری بسیار تلخ بوده است.
او افزود: در صورتی که در جریان تحقیقات، قصور یا تخلفی احراز شود، مطابق قانون با مسئولان آن برخورد خواهد شد.
تحقیقات درباره ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد و مقامهای مسئول اعلام کردهاند نتایج نهایی پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی منتشر خواهد شد.
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