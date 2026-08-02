به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع ۴۴ مدال طلایی که کاروان ایران در دوره پیشین بازی های پاراآسیایی به دست آورد، ۲۱ طلا سهم پارادوومیدانی کاران بود. آنها علاوه بر این تعداد مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۰ برنز هم در هانگژو به نام خود ثبت کردند و اینگونه پرمدال ترین رشته اعزامی به دوره پیشین بازی های پاراآسیایی شدند.

حالا پارادوومیدانی ایران در شرایطی مهیای حضور در پنجمین دوره این بازی ها می شود که برای نخستین بار زیر نظر فدراسیون مستقل فعالیت دارد. البته کمتر از ۴ ماه از تشکیل و آغاز به کار رسمی فدراسیون پارادوومیدانی در مجموعه وزارت ورزش می گذرد اما این فدراسیون طی همین مدت کوتاه شرایط اعزام ۴۳ ورزشکار مرد و زن را به ناگویا مهیا کرده است.

اما آیا «پارادوومیدانی اینبار هم می تواند با این تعداد ورزشکار در بازی های پاراآسیایی موفق و پرمدال ظاهر شود؟»، مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی در پاسخ به این پرسش تاکید دارد که نتیجه گیری در ناگویا به قدری اهمیت دارد که انتخابات و مهیا کردن شرایط برگزاری آن، به طور کامل از برنامه های فدراسیون خارج و به بعد از بازی های پاراآسیایی موکول شده است تا تمام تمرکز فدراسیون روی این بازی ها و نتیجه گیری در آن باشد.

تیشه گران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فدراسیون پارادوومیدانی، فدراسیونی کاملا نوپا است. مجزا کردن این رشته از دیگر رشته های تحت پوشش فدراسیون جانبازان و توان یابان و تبدیل آن از انجمن به فدراسیون، برگرفته از درایت و اقدام متفکرانه و اندیشمند وزیر ورزش بود.

وی تاکید کرد: دوره کوتاهی از تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی می گذرد و طی این مدت هم زمان زیادی فقط صرف مهیا کردن ساختار و تجهیزات برای آغاز به کار رسمی شد. با این حال اهالی پارادوومیدانی از اقدام صورت گرفته و اینکه امروز یک فدراسیون مستقل دارند، راضی و خرسند هستند به خصوص که درخواست های شان زودتر پیگیری و به نتیجه می رسد.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی تاکید کرد: قطعا با برگزاری انتخابات و قانونمندتر و اصولی تر شدن ساختار فدراسیون، شرایط بسیار بهتر هم خواهد شد. با این حال و با وجود اهمیتی که برگزاری انتخابات دارد، مهیا کردن شرایط برای آن را تا بعد از بازی های پاراآسیایی به تعویق انداخته ایم. چون این بازی ها اهمیت زیادی دارد و با توجه به فاصله کوتاهی که تا ان داریم، ترجیح این است که فعلا تمام تمرکزمان روی بازی ها و نتیجه گیری در آن باشد سپس به انتخابات ورود کنیم.

تیشه گران در مورد اقدامات صورت گرفته در پارادوومیدانی و چگونگی نتیجه گیری در بازی های پاراآسیایی تصریح کرد: مدعی نمی شوم که با تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی، از نظر اقدامات فنی از صفر شروع کردیم. ما در واقع ادامه دهنده راه گذشته بودیم. این فدراسیون در برگیرنده همان پارادوومیدانی کارانی است که پیش از این هم در مسابقات مختلف حضور داشتند و مدال می گرفتند. بنابراین هر نتیجه ای در ناگویا کسب شود، خیلی به تشکیل فدراسیون و اقدامات صورت گرفته در ان ارتباطی ندارد.

وی تاکید کرد: البته که تمام تلاش مان مهیا کردن شرایط برای آمادگی بهتر ورزشکاران و اعزام بدون مشکل آنها به بازی های پاراآسیایی است اگرچه با معضل ادغام برخی کلاس بندی ها مواجه هستیم که قطعا روی مدال آوری پارادوومیدانی کاران تاثیر می گذارد. به خاطر ادغام کلاس بندی، خیلی از کشورها از حیث تعداد مدال متضرر می شوند اما در این میان بیشترین ضرر شامل ایران می شود که طلاهای زیادی را از آن خود می کرد.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی گفت: طی مدت زمانی که فدراسیون تشکیل شده و در ان آغاز به کار کرده ایم، حمایت ها از پارادوومیدانی کاران خیلی بیشتر شده است. با این حال پیش بینی نتیحه و تعداد مدال با توجه به ادغام برخی کلاس ها سخت است. شاید اگر این اتفاق نمی افتاد، حتی می توانستیم مدعی تکرار تعداد طلاهای دوره قبل یا ارتقای آن شویم اما با توجه به ادغام صورت گرفته، عملا خیلی از مدال ها از دست می رود. با همه اینها امید زیادی داریم که پارادوومیدانی نسبت به دوره قبل بازی های پاراآسیایی حتی عملکرد بهتری هم داشته باشد.