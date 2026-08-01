انتقال ۱۵ مصدوم سانحه واژگونی اتوبوس زائران ایرانی در عراق به کشور

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه که در آن تعدادی از هموطنان دچار مصدومیت شدند، اظهار کرد: پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی توسط نیروهای امدادی در کشور عراق، اتوبوسآمبولانس جمعیت هلالاحمر مستقر در شهر نجف، ۱۳ نفر از مصدومان این سانحه را تا نقطه صفر مرزی خسروی منتقل کرد. همچنین دو مصدوم دیگر نیز توسط دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر در عراق به این مرز انتقال یافتند.
وی افزود: تیم عملیاتی واکنش سریع جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه مستقر در نقطه صفر مرز بینالمللی خسروی، دو مصدوم منتقلشده توسط آمبولانسها را تحویل گرفت و پس از انجام ارزیابی، اقدامات پیشبیمارستانی و تثبیت شرایط، آنان را برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان قصرشیرین منتقل کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: در ادامه و پس از انجام هماهنگیهای لازم، اتوبوسآمبولانس جمعیت هلالاحمر حامل ۱۳ مصدوم نیز از مرز بینالمللی خسروی وارد کشور شد و این افراد با پشتیبانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه، بدون وقفه به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) قصرشیرین انتقال یافته و برای ادامه روند درمان تحویل کادر درمان شدند.
یگانه در پایان با تأکید بر آمادگی کامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه برای خدمترسانی به زائران، گفت: نیروهای عملیاتی، تیمهای امداد و نجات و ناوگان امدادی این جمعیت با استقرار در مرز بینالمللی خسروی، آمادگی کامل دارند تا در راستای ارائه خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه به زائران و هموطنان، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شده و خدمات مورد نیاز را ارائه کنند.
کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه از انتقال ۱۵ نفر از مصدومان سانحه اتوبوس حامل زائران در مسیر بغداد به شهر حِلّه از طریق مرز خسروی و انتقال آنان به مراکز درمانی خبر داد.
افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه که در آن تعدادی از هموطنان دچار مصدومیت شدند، اظهار کرد: پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی توسط نیروهای امدادی در کشور عراق، اتوبوسآمبولانس جمعیت هلالاحمر مستقر در شهر نجف، ۱۳ نفر از مصدومان این سانحه را تا نقطه صفر مرزی خسروی منتقل کرد. همچنین دو مصدوم دیگر نیز توسط دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر در عراق به این مرز انتقال یافتند.
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