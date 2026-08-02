صندلی اینفانتینو لرزید/ درخواست یوفا از کشورهای اروپا علیه رئیس فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر چفرین رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، از کشورهای عضو این نهاد خواسته است در پی افزایش فشارها بر جیانی اینفانتینو، حمایت خود از رئیس فیفا را پس بگیرند.

رسانه «thesun» نوشت: اینفانتینو، رئیس ۵۶ ساله فیفا، پس از طرح جنجالی خود برای واگذاری بخشی از درآمدها و دارایی‌های جام جهانی، با درخواست‌هایی برای کناره‌گیری از سمتش مواجه شده است.

بر اساس این طرح، قرار بود شرکتی زیرمجموعه با نام FIFA Forward Enterprise تأسیس شود که مدیریت دارایی‌های درآمدزای جام جهانی را بر عهده بگیرد. این پیشنهاد با واکنش منفی گسترده در دنیای فوتبال روبه‌رو شد و یوفا در رأس مخالفان آن قرار گرفت؛ مخالفتی که حتی با تهدید به تحریم جام جهانی نیز همراه بود.

در ادامه، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (Concacaf) و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز به صف مخالفان پیوستند و همین موضوع عملاً باعث کنار گذاشته شدن این طرح شد.

اینفانتینو در نهایت با اذعان به اینکه این پروژه «باعث ایجاد اختلاف» شده است، اعلام کرد ادامه دادن آن دیگر امکان‌پذیر نیست و طرح را متوقف کرد.

با این حال، یوفا اعلام کرده که دیگر به رهبری اینفانتینو اعتماد ندارد و معتقد است او در تحقق وعده خود مبنی بر ایجاد شفافیت در اداره فیفا شکست خورده است.

چفرین از فدراسیون‌های عضو یوفا خواسته نامه‌های حمایتی خود از اینفانتینو را که پیش از فینال جام جهانی برای حمایت از نامزدی او تهیه شده بود، پس بگیرند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۲۰۰ عضو فیفا از ادامه ریاست اینفانتینو برای چهارمین دوره حمایت کرده‌اند که در میان آنها بیش از ۴۰ فدراسیون اروپایی نیز حضور دارند. اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) نیز یکی از امضاکنندگان این نامه بوده است، اما یوفا اکنون از اعضای خود خواسته حمایتشان را از اینفانتینو متوقف کنند.

در ادامه این گزارش آمده است که آینده اینفانتینو پس از چند ماه پرحاشیه، «به‌شدت در معرض خطر» قرار دارد. از جمله این حواشی می‌توان به اعتراض گسترده هواداران نسبت به تصمیم عجیب فیفا برای لغو محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگون در جام جهانی اشاره کرد.

همچنین برگزاری وقفه‌های آب‌رسانی در مسابقات و اجرای برنامه‌ای ۳۰ دقیقه‌ای بین دو نیمه فینال جام جهانی نیز با انتقادهایی همراه بوده و بسیاری معتقدند فوتبال بیش از حد به سمت تجاری شدن حرکت کرده است.