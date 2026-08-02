تناقض در مواضع نازون؛ خداحافظی رسمی و سپس اعتراض به مدیران استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی و بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استقلال، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان از بازگشت به ایران خودداری کرد. او در نهایت پس از پایان رقابت‌های جام جهانی، روز ۲۹ تیرماه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از هواداران استقلال خداحافظی کرد.

با این حال، نازون بامداد امروز، یکشنبه ۱۱ مرداد، با انتشار پیامی دیگر از مدیران باشگاه استقلال گلایه کرد و مدعی شد که تاکنون هیچ اقدامی برای فراهم کردن شرایط بازگشت او به ایران انجام نشده است.

نازون در پیام خود خطاب به هواداران استقلال نوشت: « هواداران عزیز استقلال، می خواهم یک نکته را شفاف با شما در میان بگذارم بیش از یک ماه است که من و نماینده ام بارها به باشگاه اعلام کرده ایم ویزا را صادر کنید بلیت را تهیه کنید و برنامه بازگشت را مشخص کنید تا به ایران بیایم.

اما تا همین لحظه هیچ ویزا بلیت یا برنامه مشخصی برای سفر دریافت نکرده ام و حتی اکنون نیز هر بار من یا نماینده ام با باشگاه تماس میگیریم پاسخی دریافت نمیکنیم.

سؤال من ساده است وقتی هیچ یک از مقدمات بازگشت فراهم نشد و تماس های ما نیز بی پاسخ ماند من چگونه باید به ایران می آمدم؟

شما هواداران حق دارید واقعیت را بدانید»

این تغییر موضع در حالی رخ داده که نازون پیش‌تر به صورت رسمی با هواداران استقلال خداحافظی کرده بود، اما اکنون از باشگاه انتقاد می‌کند که چرا برای سفر او به تهران، از جمله تهیه ویزا و بلیت، اقدامی صورت نگرفته است؛ موضوعی که رفتار او را متناقض نشان می‌دهد.

نازون در مدت حضورش در استقلال، در ۱۹ مسابقه به میدان رفت و موفق شد ۲ گل به ثمر برساند و ۲ پاس گل نیز ثبت کند. این مهاجم هائیتیایی در مجموع نتوانست انتظارات را برآورده کند و عملکرد او از سوی بسیاری رضایت‌بخش ارزیابی نشد.