بیژن طاهری میرقائد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با آغاز مراسم باشکوه اربعین حسینی و حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کشور عراق، تیم درمانی جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بهمنظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران، در درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) شهر کربلا به این شهر اعزام شدند.
وی تصریح کرد: این تیم درمانی با بهرهگیری از توان نیروهای متخصص و مجرب، خدمات درمانی مورد نیاز زائران را بهصورت شبانهروزی ارائه میکند و در راستای کاهش آلام بیماران و ارتقای سطح سلامت زائران، آمادگی کامل برای رسیدگی به موارد مختلف درمانی و اورژانسی را دارد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: تیم اعزامی جمعیت هلالاحمر استان متشکل از ۶ پزشک متخصص شامل متخصص قلب و عروق، متخصص زنان، متخصص داخلی، متخصص طب اورژانس، متخصص اطفال و متخصص ارتوپد، ۴ پزشک عمومی، ۸ پرستار، ۴ تکنسین دارویی و نیروهای پذیرش و خدمات است که در قالب یک مجموعه درمانی منسجم، خدمات پزشکی، پرستاری، دارویی و پشتیبانی را به زائران ارائه میکنند.
طاهری اذعان داشت: درمانگاه سطح ۳ الزهرا (س) یکی از مراکز درمانی فعال در طرح ملی پوشش امدادی و درمانی اربعین حسینی است که با حضور کادر درمانی جمعیت هلالاحمر، خدمات تخصصی و عمومی مورد نیاز زائران را در طول ایام اربعین ارائه میدهد.
وی ادامه داد: جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری با اعزام این تیم درمانی، در کنار سایر نیروهای امدادی و درمانی جمعیت هلالاحمر کشور، تلاش دارد با ارائه خدمات مطلوب، نقش مؤثری در حفظ سلامت و آرامش زائران اربعین حسینی ایفا کرده و جلوهای از خدمترسانی داوطلبانه و انساندوستانه را به نمایش بگذارد.
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