گردشگری هرمزگان نیازمند نگاه جامع و کامل

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی گفت: با نگاه باز و جامع و کاربردی به شهرهای ساحلی استان می توان گسترش و ظرفیتهای گردشگری را دنبال کرد.

وی توسعه شهر بندعباس را منوط به نگاهی آینده نگر و رفع نیازهای اساسی آن دانست و اظهار داشت: دارا بودن از ظرفیتها و فرصتهای بهینه در استان و خصوصاً بندرعباس نیازهای اساسی در حوزه گردشگری با افق 20 ساله رقم می زند.

عزیزی، بندرعباس را شهری تجاری و فوق العاده گردش پذیر معرفی کرد و ابراز داشت: بندرعباس از حیث مرکزیت استان و همجوار بودن با دو منطقه آزاد دارای ظرفیتهای مهم گردشگری است و هرساله جمعیت زیادی از استانهای همجوار و همچنین اقصی نقاط کشور به این شهر ساحلی سفر می کنند.

وی ادامه داد: گسترش حریم شهرها با مشکلات و توقعاتی از جانب مردم همراه است که این برنامه ریزی باید هدف دار و در راستای اهداف متعالی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: گسترش شهرها با ارائه فرمولی دقیق و کاربردی می تواند فرصتهای گردشگری را در بندرعباس تقویت کند.

عزیزی خواستار بازنگری فوری در حریم شهربندرعباس شد و افزود:بررسی مشکلات بافت فرسوده و تعیین حریم 60 متری دریا با نگاهی جدید و باز باید صورت پذیرد.

استاندار هرمزگان در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به جزایر سه گانه ابوموسی ،تنب بزرگ و کوچک تصریح کرد: امنیت و آینده جزایر با استقرار جمعیت مصوب می شود و با ایجاد زیر ساختهای لازم و احداث واحدهای مسکونی در این جزایر می توان جلوه تازه ای از این جزایر را به نمایش گذاشت.

وی اظهار داشت: تنب بزرگ دارای امکانات رفاهی مانند بوستان، مراکز آموزشی و مجتمع فرهنگی است و در حال حاضر 700 واحد مسکونی در ابوموسی در حال احداث است و ظرفیتها برای جمعیت 20 هزار نفر در این شهر ستان باید آماده است.