۱۳ پروانه کیفیت خدمات گردشگری در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم محمدی، اظهار کرد: ۲۲ پرونده مربوط به ارزیابی کیفیت تأسیسات گردشگری استان پس از طی مراحل کارشناسی بررسی شاخصهای تعیین شده و احراز شرایط لازم به صدور ۱۳ پروانه کیفیت خدمات منجر شده است.
وی افزود: ارزیابی کیفیت تأسیسات گردشگری با هدف نظارت بر نحوه ارائه خدمات، صیانت از حقوق گردشگران و فراهم کردن زمینه فعالیت حرفهای و قانونمند واحدهای گردشگری انجام میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، بیان کرد: در این ارزیابیها وضعیت امکانات و تجهیزات، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی و میزان آمادگی تأسیسات برای پذیرش و خدماترسانی مطلوب به گردشگران مورد بررسی قرار میگیرد.
محمدی با تأکید بر اینکه کیفیت خدمات یکی از مؤلفههای اصلی توسعه پایدار گردشگری است، تصریح کرد: صدور پروانه کیفیت خدمات ضمن سازماندهی فعالیت تأسیسات گردشگری زمینه ارتقای استانداردهای خدمات، افزایش رضایتمندی مسافران و گردشگران و تقویت اعتماد عمومی به مراکز گردشگری استان را فراهم میکند.
وی ادامه داد: ارزیابی و پایش مستمر تأسیسات گردشگری تنها به مرحله صدور پروانه محدود نمیشود و عملکرد این واحدها در چارچوب ضوابط و استانداردهای تعیین شده مورد نظارت قرار میگیرد تا کیفیت خدمات در سطح مطلوب حفظ و تقویت شود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، خاطرنشان کرد: توسعه کمی تأسیسات گردشگری باید همزمان با ارتقای کیفی خدمات دنبال شود، زیرا بهبود تجربه سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری، ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات ارائهشده در مقصد دارد.
وی در پایان، گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با تداوم فرآیند ارزیابی، نظارت و هدایت تأسیسات گردشگری تلاش میکند، زمینه ارائه خدمات استاندارد، رقابتپذیر و متناسب با ظرفیتهای گردشگری استان را فراهم کند.
نظر شما