مژگان شیخی «30 قصه 30 شب» را روایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستانهای «30 قصه 30 شب» که پیش از این در قالب مجموعهای 12 جلدی و به شکلی مجزا منتشر شده بود با تصویرگری عطیه سهرابی ویژه فصل بهار از سوی کتابهای بنفشه واحد کودک و نوجوان موسسه نشر قدیانی منتشر و وارد بازار کتاب شد.
داستانهای این مجموعه پیش از این در قالب مجموعه داستانهای مجزایی چون چرا خورشید خواب ماند، روزی که از هوا نخود و کشمش بارید، کچل شمشیردار، جشن تولد قطار، عکس یادگاری خانم مارمولک، عروسی خانم جیرجیرک و... منتشر شده است.
این نویسنده مجموعه داستانهای خود را در قالب چهار فصل مجزا دستهبندی و منتشر کرده است. کتاب «30 دقصه 30 شب» دربردارنده فصل بهار این مجموعه شامل داستانهای 3 کتاب قوری غمگین، پنجره خانه آقا موشه و قوقول خان است.
ازجمله ویژگیهای این مجموعه میتوان به متنوع بودن داستانهای آن اشاره کرد. دراین قصهها مخاطبان کودک و والدین آنها با مجموعهای متنوع روبرو میشوند که دربرگیرنده افسانههای کهن، قصههای معاصر، قصههای ایرانی و غیرایرانی، قصه ضرب المثلها، شعرها و... که با روایت و زبانی نو گردآوری شدهاند.
در بخشی ازاین مجموعه داستان آمده است:
زمستان بود و برف میبارید. رضا کوچولو پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را تماشا می کرد. حیاط خانه، از برف سفید شده بود. رضا به درخت سیب توی باغچه نگاه کرد. گنجشگی روی آن نشسته بود. رضا مدتی به گنجشک کوچولو نگاه کرد. بعد پیش مادر برگشت و گفت: «نمیدانی مامان... روی درخت سیبمان یک گنجشک بیچاره نشسته. فکر میکنم خیلی سردش است. نمیشود برای او هم یک بلوز بافتنی ببافی؟»
مجموعه قصههای« 30 قصه برای 30 شب» نوشته مژگان شیخی با تصویرگری عطیه سهرابی، ویژه فصل بهار و گروه سنی پیش دبستانی و سالهای اول و دوم ابتدایی در80 صفحه با تیراژ هزار و 100 نسخه و به قیمت 9 هزار تومان منتشر شده است.
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