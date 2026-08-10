مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خادمینژاد مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی، همزمان با هفته خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان، ضمن دیدار با مدیر خبرگزاری مهر و خبرنگاران این رسانه، از تلاشهای اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و مسائل جامعه عشایری قدردانی کرد.
خادمینژاد در این دیدار با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، بر اهمیت نقش رسانهها در معرفی ظرفیتها، توانمندیها و مطالبات جامعه عشایری استان تأکید کرد.
خادمینژاد با اشاره به جایگاه خبرگزاری مهر به عنوان یکی از رسانههای ملی و فعال کشور و استان، نقش این رسانه را در معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی، انعکاس مسائل و مطالبات مردم و بهویژه معرفی توانمندیها و ظرفیتهای جامعه عشایری مهم و اثرگذار دانست.
وی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس خدمات و اقدامات انجامشده در مناطق عشایری، گفت: بسیاری از ظرفیتهای جامعه عشایری در حوزههای تولید، صنایع دستی، گردشگری و اقتصاد نیازمند معرفی و دیدهشدن است و رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی همچنین از تلاش و همراهی خبرگزاری مهر در پوشش اخبار استان و انعکاس مسائل و ظرفیتهای جامعه عشایری قدردانی کرد.
در این دیدار، سرهنگ علیرضا یوسفی، مسئول بسیج عشایر خراسان جنوبی نیز با تقدیر از فعالیت رسانهها و بهویژه خبرگزاری مهر، اظهار کرد: بسیاری از آسیبها زمانی دیده و مورد توجه قرار میگیرند که رسانهها آنها را منعکس میکنند.
وی با اشاره به نقش عشایر در تأمین امنیت مرزها افزود: عشایر با حضور و ماندگاری خود در مناطق مرزی، در واقع نقش یک پاسگاه مرزی را ایفا میکنند و علاوه بر حوزه امنیتی، در موضوعات اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات نیز حضوری فعال دارند.
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