به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شریف رحیمی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و امنیت، از همراهی و همکاری اصحاب رسانه در انعکاس عملکرد پلیس قدردانی کرد و با تأکید بر نقش آموزش و آگاهی‌بخشی در پیشگیری از وقوع جرائم، اظهار کرد: پیشگیری اجتماعی از جرم، مستلزم ارتقای سطح آگاهی شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در تأمین امنیت است و در این میان، رسانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، ظرفیت بسیار مؤثری دارند.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی پلیس برقراری امنیت و ایجاد آرامش و نظم است، گفت: ما در هر شرایطی به فکر تأمین امنیت هستیم و در اوج جنگ رمضان که همه جا صحبت از بمباران و استرس بود، هیچ‌یک از خدمات پلیس قطع نشد و کار با قوت ادامه داشت.

آمار عملکرد پلیس لاهیجان در سال جدید

فرمانده انتظامی لاهیجان با ارائه برخی آمار از عملکرد نیروی انتظامی این شهرستان، گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و سرقت، کاهش ۹ درصدی؛ در بحث کشفیات سرقت، افزایش ۵ درصدی؛ در بحث دستگیری سارقان، افزایش ۱۸ درصدی و در کشفیات مواد مخدر، رشد ۴ درصدی در سال جدید ثبت شده است.

وی با بیان اینکه با همت همکاران در پلیس لاهیجان، علاوه بر پیشگیری از جرم، برخی پرونده‌های مهم در کمترین زمان به نتیجه رسید، اظهار کرد: یک پرونده سرقت طلافروشی اتفاق افتاده بود که سارق ظرف ۲۴ ساعت در تهران دستگیر و اموال مسروقه کشف شد.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: دو مورد پرونده قتل بسیار پیچیده در شهرستان وجود داشت که یک مورد آن در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده پیدا کرده و روایت‌های دروغی پخش شده بود؛ اما با تلاش پلیس آگاهی، برخی افراد مرتبط دستگیر و زوایای پنهان این موضوع آشکار شد و هر دو پرونده در کمترین زمان ممکن به نتیجه رسید.

رسیدگی به تمام پرونده‌های دغدغه‌دار مردم

فرمانده انتظامی لاهیجان با تأکید بر اینکه در این شهرستان هیچ پرونده‌ای را بلاتکلیف نگذاشته‌ایم، تصریح کرد: تمامی پرونده‌هایی که دغدغه مردم بود، با کمک خود مردم و تلاش همکاران به نتیجه رسید.

سرهنگ رحیمی در پایان با تمجید از حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، حضور میدانی مردم در شب‌ها برای دفاع از انقلاب، به امنیت کشور کمک شایانی کرده و شاید تا ۹۰ درصد از مشکلات ما را حل کرده است. ما با این پشتوانه مردمی، امورات را دنبال می‌کنیم و انشالله دشمن را نیز شکست خواهیم داد.