سوگواره عکس مهر در استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدس پور صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل موسسه موج فرهنگ ضمن اشاره به برگزاری سوگواره عکس مهر در استان سمنان، گفت: عکاسان و علاقمندان می توانند آثار خود را در موضوع ماه محرم، قیام عاشورا و به تصویر کشیدن مراسم و آئین های عزاداری سرور و سالار شهیدان به آدرس دبیرخانه این سوگواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه هر عکاس می تواند تعداد پنج اثر با حداقل طول 30 سانتیمتر و با کیفیت Dpi300 با فرمت Jpg که در محرم سالجاری عکس برداری کرده را ارسال نماید، افزود: گسترش فرهنگ و هنر عاشورایی در جامعه، شناخت بهتر قیام عاشورا و تحکیم پیوند بین دین، هنر و رسانه با معرفی و به تصویر کشیدن صحنه های عزاداری در نقاط مختلف استان سمنان از مهمترین هدف این سوگواره است.

قدس پور افزود: این سوگواره با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حوزه هنری استان سمنان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان برگزار می شود.

دبیر موسسه موج فرهنگ در پایان با بیان اینکه امسال پنجمین سال متوالی برگزاری نمایشگاه عکس مهر محرم است عزم جدی مسئولین استان سمنان و دستگاه های متولی فرهنگ و هنر را در خصوص برگزاری باشکوه تر این نمایشگاه خواستار شد.

وی با تقدیر از دست اندرکاران و هنرمندان عکاس که کار زیبایی را شکل خواهند دادند، ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی جدید، این نمایشگاه در سالهای آتی نیز تداوم داشته باشد.

قدس پورهمچنین در خاتمه از پذیرش عکس‏ های عکاسان سراسر ایران در پنجمین سوگواره عکس "مهر محرم" خبر داد و ابراز داشت: دبیرخانه سوگواره، جوایز ارزنده‏ای برای نفرات اول تا سوم، عکس برگزیده مردمی و همه عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، در نظر گرفته است که جهت اطلاع از آنها می‏توان به سایت موسسه موج فرهنگ به نشانی www.Mojefarhang.com مراجعه کرد.

بنا بر این گزارش عکاسان می توانند آثار خود را به نشانی، سمنان، شهرک گلستان، بلوار نگارستان غربی، مجتمع فرهنگی جوانان، دفتر موسسه موج فرهنگ، کدپستی: 93635-35197، تلفن 3-4437521 یا پست الکترونیکی به نشانی Mehremoharram@gmail.com ارسال کنند.