به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: طی دو روز گذشته، بیشترین میزان بارندگی‌ها به ترتیب در پارک ملی گلستان، گلمکان، قوشخانه، کلاله، رضوان، آزادشهر و دلند به ثبت رسیده است.

وی افزود: بعدازظهر امروز (یکشنبه، یکم شهریور) نیز مانند روز گذشته، بیشترین نگرانی از وقوع رگبارهای باران در جنوب و شرق فارس، ارتفاعات شمال و غرب هرمزگان و جنوب‌غرب کرمان است.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: همچنین بر این باوریم که ترکش‌های ناشی از ناپایداری‌های موسمی، امروز شرق کهگیلویه و بویراحمد، بلندی‌های غرب و جنوب اصفهان و نواحی کوهستانی شرق چهارمحال و بختیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این مناطق شاهد بارندگی همراه با وزش باد شدید موقتی خواهیم بود.

وی ادامه داد: برای نمونه، در شهرهایی مانند یاسوج، سمیرم، شهرکرد، فارسان، فریدونشهر و خوانسار احتمال وقوع این شرایط جوی وجود دارد.

اصغری تصریح کرد: در مقابل، در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، البرز و تهران و همچنین خراسان شمالی، هوا امروز و طی چند روز آینده به شکل نامتعارفی نسبت به این سال گرم خواهد شد؛ این افزایش دما در استان‌های سمنان، قم و خراسان رضوی از فردا، دوشنبه (۲ شهریور) خود را بیشتر نشان خواهد داد.

وی یادآور شد: با توجه به افزایش دما، لازم است مراقب مراتع و جنگل‌ها باشید، زیرا احتمال وقوع حوادث و آتش‌سوزی وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در ادامه با اشاره به فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه گفت: از امروز تا اواخر روز سه‌شنبه (۳ شهریور)، با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه، وقوع طوفان گردوخاک را در استان‌های خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان پیش‌بینی کرده‌ایم.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: اگر مسافر یا ساکن نهبندان، سرایان، اسدیه، سربیشه، زابل، هیرمند، هامون و نیمروز هستید و در فضای باز حضور دارید، حتماً از ماسک استفاده کنید.