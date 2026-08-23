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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

رشد ۱۱۳ درصدی تولید حبوبات در آذربایجان شرقی

رشد ۱۱۳ درصدی تولید حبوبات در آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از رشد ۱۱۳ درصدی تولید حبوبات استان طی دو سال خبر داد و گفت: تولید این محصولات به ۴۹ هزار و ۶۰۰ تن رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: میزان تولید حبوبات آذربایجان شرقی در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار و ۲۷۵ تن بود که این رقم در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به ۴۹ هزار و ۶۰۰ تن افزایش یافته است.

وی افزود: بررسی عملکرد سه سال زراعی نشان می‌دهد تولید حبوبات استان با افزایش ۲۶ هزار و ۳۲۵ تنی همراه بوده که معادل رشد ۱۱۳ درصدی است.

توسعه کشت حبوبات در مسیر تقویت امنیت غذایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت حبوبات در سبد غذایی خانوار و الگوی کشت، اظهار کرد: توسعه تولید این محصولات از نظر اقتصادی و کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند ضمن افزایش درآمد بهره‌برداران، بخشی از نیاز بازار را تأمین و وابستگی به تأمین حبوبات از خارج استان را کاهش دهد.

شفیعی ادامه داد: افزایش بهره‌وری، استفاده از ارقام مناسب، توسعه روش‌های نوین تولید، مدیریت بهینه نهاده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی شهرستان‌های مختلف، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تداوم رشد تولید حبوبات در استان است.

افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان

وی تأکید کرد: سیاست‌های بخش کشاورزی آذربایجان شرقی با هدف افزایش بهره‌وری منابع، ارتقای تولید و حمایت از کشاورزان دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات زراعی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید، تقویت اقتصاد کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی استان داشته باشد.

کد مطلب 6924896

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