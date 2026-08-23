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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

تولید سالانه بیش از ۳۸۰ تن سماق در آذربایجان شرقی

تولید سالانه بیش از ۳۸۰ تن سماق در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید سالانه بیش از ۳۸۰ تن سماق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، مسعود جعفرنژاد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: مساحت سماقستان‌های قابل بهره‌برداری استان عمدتاً در شهرستان‌های هوراند، خداآفرین و کلیبر قرار دارد و بیش از ۴۹۰ هکتار است که بیشترین سطح زیر کشت با ۲۲۵ هکتار در شهرستان هوراند قرار دارد.

وی افزود: آذربایجان شرقی در زمینه تولید سماق، پس از استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی، رتبه چهارم کشور را دارد.

جعفرنژاد با اشاره به کیفیت بالای سماق تولیدی استان اظهار کرد: سماق تولیدی آذربایجان شرقی از لحاظ کیفیت، به‌ویژه از نظر رنگ، طعم و بازارپسندی، جایگاه برتری در کشور دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه میزان تولید سالانه محصول سماق در استان بیش از ۳۸۰ تن است خاطرنشان کرد: ارزش ریالی محصول تولیدی سماق استان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است.

جعفرنژاد، گفت: سماق جزو گیاهان دارویی و ادویه‌ای بوده و به‌صورت دیم تولید می‌شود و در اصلاح الگوی کشت، از مهم‌ترین محصولات با نیاز آبی پایین به شمار می‌رود که می‌تواند جایگزین محصولات پرآب‌بر شود.

وی افزود: سماق جزو محصولات ارگانیک استان محسوب می‌شود و در صورت توسعه کشت، می‌تواند درآمد ارزی بسیار بالایی برای کشور و بهره‌برداران داشته باشد، اما در حال حاضر به دلیل پایین بودن میزان تولید، صادرات عمده این محصول ناچیز است.

جعفرنژاد ادامه داد: برای توسعه باغات سماق و ساماندهی سماقستان‌ها، قراردادهایی با شرکت‌های فعال در تولید نهال کشت بافتی و نهال بذری منعقد شده است تا از ظرفیت منابع طبیعی و اراضی مستثنیات برای توسعه این محصول استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: در توسعه و ساماندهی سماقستان‌ها، استفاده از نهال‌های باکیفیت و یکدست به جای نهال‌های پاجوش در دستور کار قرار دارد تا ضمن جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، در آینده شاهد ایجاد باغات سماق یکدست، باکیفیت و با تناژ بالا باشیم.

جعفرنژاد، گفت: توسعه این محصول باارزش در کل استان از اهداف سازمان است. با اجرای طرح پهنه‌بندی و شناسایی مناطق مستعد گونه‌های کلیدی گیاهان دارویی از جمله سماق، شهرستان‌های دیگری از استان از جمله میانه، شبستر، اهر و جلفا نیز مستعد توسعه این محصول هستند.

وی افزود: با افزایش تولید سماق در استان، زمینه برای صادرات و ارزآوری بالای این محصول برای کشور فراهم خواهد شد.

جعفرنژاد با اشاره به برگزاری جشنواره استانی سماق قرمز هوراند به همراه زغال اخته در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور در عمارت کلاه فرنگی تبریز با حضور مقامات کشوری و استانی، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری و اقتصادی منطقه فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود کارگاه‌های فرآوری سنتی و خلاقانه سماق در منطقه ارسباران، ایجاد کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی استاندارد از دیگر اهداف سازمان است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج واحد فرآوری و بسته‌بندی دارای مجوز در منطقه ارسباران با ظرفیت بیش از ۳۸۰ تن فعالیت می‌کنند.

جعفرنژاد با بیان اینکه سماق علاوه بر کاربرد به‌عنوان چاشنی غذایی، دارای خواص دارویی، ادویه‌ای و بهداشتی متعددی است افزود: سماق می‌تواند در کاهش قند خون، کلسترول و اسید اوریک و همچنین در درمان بیماری نقرس، عفونت‌های ریوی، آفت دهان و آبسه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به خواص آنتی‌اکسیدانی سماق اظهار کرد: این محصول جزو ۱۰ آنتی‌اکسیدان برتر گیاهی محسوب می‌شود و در پیشگیری از گسترش سلول‌های سرطانی نقش دارد.

وی ادامه داد: وجود تانن فراوان در برگ و میوه سماق، کاربرد آن را در صنعت چرم برای دباغی و رنگرزی نیز فراهم کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سماق سرشار از ویتامین C و اسیدهای چرب امگا ۳ بوده و در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مؤثر است. همچنین با از بین بردن رادیکال‌های آزاد بدن، به‌ویژه در دستگاه گوارشی، می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت داشته باشد.

وی افزود: سماق در بیماری‌های پوستی نیز با افزایش کلاژن‌سازی، به تسریع روند التیام زخم‌ها کمک کرده و دارای خاصیت ضدالتهابی است.

کد مطلب 6924909

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