تولید سالانه بیش از ۳۸۰ تن سماق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگارمهر، مسعود جعفرنژاد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: مساحت سماقستانهای قابل بهرهبرداری استان عمدتاً در شهرستانهای هوراند، خداآفرین و کلیبر قرار دارد و بیش از ۴۹۰ هکتار است که بیشترین سطح زیر کشت با ۲۲۵ هکتار در شهرستان هوراند قرار دارد.
وی افزود: آذربایجان شرقی در زمینه تولید سماق، پس از استانهای کردستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی، رتبه چهارم کشور را دارد.
جعفرنژاد با اشاره به کیفیت بالای سماق تولیدی استان اظهار کرد: سماق تولیدی آذربایجان شرقی از لحاظ کیفیت، بهویژه از نظر رنگ، طعم و بازارپسندی، جایگاه برتری در کشور دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه میزان تولید سالانه محصول سماق در استان بیش از ۳۸۰ تن است خاطرنشان کرد: ارزش ریالی محصول تولیدی سماق استان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است.
جعفرنژاد، گفت: سماق جزو گیاهان دارویی و ادویهای بوده و بهصورت دیم تولید میشود و در اصلاح الگوی کشت، از مهمترین محصولات با نیاز آبی پایین به شمار میرود که میتواند جایگزین محصولات پرآببر شود.
وی افزود: سماق جزو محصولات ارگانیک استان محسوب میشود و در صورت توسعه کشت، میتواند درآمد ارزی بسیار بالایی برای کشور و بهرهبرداران داشته باشد، اما در حال حاضر به دلیل پایین بودن میزان تولید، صادرات عمده این محصول ناچیز است.
جعفرنژاد ادامه داد: برای توسعه باغات سماق و ساماندهی سماقستانها، قراردادهایی با شرکتهای فعال در تولید نهال کشت بافتی و نهال بذری منعقد شده است تا از ظرفیت منابع طبیعی و اراضی مستثنیات برای توسعه این محصول استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در توسعه و ساماندهی سماقستانها، استفاده از نهالهای باکیفیت و یکدست به جای نهالهای پاجوش در دستور کار قرار دارد تا ضمن جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، در آینده شاهد ایجاد باغات سماق یکدست، باکیفیت و با تناژ بالا باشیم.
جعفرنژاد، گفت: توسعه این محصول باارزش در کل استان از اهداف سازمان است. با اجرای طرح پهنهبندی و شناسایی مناطق مستعد گونههای کلیدی گیاهان دارویی از جمله سماق، شهرستانهای دیگری از استان از جمله میانه، شبستر، اهر و جلفا نیز مستعد توسعه این محصول هستند.
وی افزود: با افزایش تولید سماق در استان، زمینه برای صادرات و ارزآوری بالای این محصول برای کشور فراهم خواهد شد.
جعفرنژاد با اشاره به برگزاری جشنواره استانی سماق قرمز هوراند به همراه زغال اخته در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور در عمارت کلاه فرنگی تبریز با حضور مقامات کشوری و استانی، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری و اقتصادی منطقه فراهم میکند.
وی ادامه داد: با وجود کارگاههای فرآوری سنتی و خلاقانه سماق در منطقه ارسباران، ایجاد کارخانههای فرآوری و بستهبندی استاندارد از دیگر اهداف سازمان است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج واحد فرآوری و بستهبندی دارای مجوز در منطقه ارسباران با ظرفیت بیش از ۳۸۰ تن فعالیت میکنند.
جعفرنژاد با بیان اینکه سماق علاوه بر کاربرد بهعنوان چاشنی غذایی، دارای خواص دارویی، ادویهای و بهداشتی متعددی است افزود: سماق میتواند در کاهش قند خون، کلسترول و اسید اوریک و همچنین در درمان بیماری نقرس، عفونتهای ریوی، آفت دهان و آبسه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به خواص آنتیاکسیدانی سماق اظهار کرد: این محصول جزو ۱۰ آنتیاکسیدان برتر گیاهی محسوب میشود و در پیشگیری از گسترش سلولهای سرطانی نقش دارد.
وی ادامه داد: وجود تانن فراوان در برگ و میوه سماق، کاربرد آن را در صنعت چرم برای دباغی و رنگرزی نیز فراهم کرده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سماق سرشار از ویتامین C و اسیدهای چرب امگا ۳ بوده و در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی مؤثر است. همچنین با از بین بردن رادیکالهای آزاد بدن، بهویژه در دستگاه گوارشی، میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت داشته باشد.
وی افزود: سماق در بیماریهای پوستی نیز با افزایش کلاژنسازی، به تسریع روند التیام زخمها کمک کرده و دارای خاصیت ضدالتهابی است.
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