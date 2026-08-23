کشف ۱۹ کیلوگرم تریاک از خودروی شخصی حمل جنازه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان امیدیه با همکاری پاسگاه انتظامی آسیاب، با اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق محورهای مواصلاتی، از انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی در یک عملیات غافلگیرانه در محور دیلم به امیدیه، یک دستگاه خودروی شخصی ویژه حمل جنازه که برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شد را شناسایی و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان در ادامه بیان کرد: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی، ۱۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف کردند.

سردار زلقی با بیان اینکه در این رابطه سه متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: در جریان این عملیات، علاوه بر خودروی حمل جنازه، یک دستگاه خودروی دیگر که به‌عنوان راه پاک‌کن اقدام به پشتیبانی از محموله می‌کرد نیز توقیف

شد.