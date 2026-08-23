به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (دوشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۵) در سفری یک‌روزه وارد استان اصفهان می‌شود و در جریان این سفر، برنامه‌های متنوعی را در شهر اصفهان و شهرستان‌های فلاورجان و مبارکه دنبال خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر ارتباطات در ابتدای ورود به اصفهان در فرودگاه مورد استقبال قرار می‌گیرد و پس از آن نشست کاری با همکاران و مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خواهد داشت.

هاشمی در ادامه سفر خود با حضور در گلزار شهدای اصفهان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا شرکت می‌کند.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات در این سفر است و پس از آن، وی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و افتتاح پروژه‌های هفته دولت در حوزه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان حضور خواهد یافت.

در ادامه برنامه‌های سفر، بازدید و نشست‌هایی با محوریت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی شده است. همچنین جلسه «میز هوش مصنوعی» در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه از دیگر برنامه‌های تخصصی وزیر ارتباطات در اصفهان خواهد بود.

بر اساس برنامه سفر، وزیر ارتباطات پس از حضور در شهر اصفهان، به شهرستان فلاورجان عزیمت کرده و با خانواده شهید عابدی دیدار خواهد داشت. بازدید از نمایشگاه پارک فاوا در پردیس فولادشهر و برگزاری نشست با فعالان، نخبگان، کسب‌وکارها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در ادامه این سفر پیش‌بینی شده است.

هاشمی در پایان برنامه‌های خود در استان اصفهان به شهرستان مبارکه سفر می‌کند و در مراسم بهره‌برداری از پروژه فیبرنوری در سه‌راهی مبارکه حضور خواهد یافت.

این سفر در چارچوب برنامه‌های هفته دولت و با هدف بررسی روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تقویت زیست‌بوم فناوری اطلاعات، حمایت از کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان و پیگیری پروژه‌های ارتباطی استان اصفهان انجام می‌شود.

برنامه فشرده سفر وزیر ارتباطات به اصفهان همچنین شامل دیدار با مدیران و مسئولان استانی، فعالان اقتصادی و فناور و بررسی ظرفیت‌های جدید استان در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، ارتباطات و توسعه شبکه فیبرنوری خواهد بود.